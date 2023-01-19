Як у квітні. Метеорологи у Києві зафіксували нові температурні рекорди

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

«Кліматична норма перевищена на 9,8°С, що відповідає погоді початку квітня. Максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8°С. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,7°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1990 році і дорівнювало 3,4°С», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, завтра у Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.