Андрющенко: в Маріуполі пролунав гучний вибух, частина міста залишилась без світла

Вранці в суботу, 28 січня, в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух, повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

Станом на 9.44 ранку, після вибуху, в більшості районів міста зникло електропостачання. Як розповів Андрющенко, також світло відсутнє і в багатьох селищах приморської частини Маріупольського району.

«Гучний вибух в Маріуполі двадцять хвилин тому. Знову в Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча. Причини уточнюємо. Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті. Настільки, що окупанти вже не вживають «розмінування». Мабуть, щось трапилось з щелепою…», – написав Андрющенко.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».