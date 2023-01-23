«Нове місто» на Арабатській стрілці. Що стоїть за проєктом будівництва «житла для херсонців»?

КРИМ – Ставленик Кремля на тимчасово окупованій частині Херсонської області Володимир Сальдо в ефірі російського телеканалу «Крым 24» оголосив про плани будівництва нового міста на Арабатській стрілці. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії вирішили дізнатися думку кримських політиків та активістів про цей російський проєкт.

За словами Сальдо, ідея збудувати місто на Арабатській стрілці належить Володимиру Путіну.

«Це ідея президента РФ. Під час робочої зустрічі з ним він висловив ідею. Я – будівельник, і для мене збудувати місто – мріяти тільки можна було. Зараз президент запитує і мене, і своїх підлеглих, як ведеться підготовка», – повідомив так званий т. в. о. «губернатора» Херсонської області.

Сальдо обіцяє, що «перший камінь нового міста буде закладений найближчим часом».

«Ми оголосимо конкурс на найпривабливішу назву міста на Арабатській стрілці. Це буде справедливо, щоб люди обрали назву», – розповів Сальдо в ефірі російського телеканалу «Крым 24». При цьому він запропонував свою назву – Щасливцеве (Счастливцево).

«Закладено велике економічне значення. Для жителів Херсонської області буде більш пільгова реалізація житлових сертифікатів, ніж у Криму. На півострові ціни значно вищі. Вже зараз дехто хоче притримати сертифікат і придбати житло в новому місті. Для жителів Херсону і Херсонської області будуть найвигідніші умови», – запевнив Володимир Сальдо.

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, проєкт нового міста потрібен ставленикам Кремля, щоб встигнути до деокупації «розпиляти кошти», які можуть бути виділені Москвою на його реалізацію.

Місто для туристів на Арабатській стрілці, впевнений, буде збудоване, але збудоване Україною

«Взагалі Росії доведеться побудувати десятки великих міст, сотні різних населених пунктів, тисячі об'єктів інфраструктури, які вона сама й зруйнувала. А як оцінити десятки тисяч людських життів, забраних війною, розв'язаною РФ? Сотні тисяч зламаних доль і мільйони вимушено переміщених осіб, а просто біженців. Місто для туристів на Арабатській стрілці, впевнений, буде збудоване, але збудоване Україною. «Товариш» Сальдо не збирається інвестувати свої гроші, а передбачається (як завжди це було раніше) розпил «інвестицій» із бюджету за участі підлеглих Путіна. Але цього разу «товариші» мають турбуватися не за міфічний, ще не збудований об'єкт, а за те, що вже наробили на тимчасово окупованих територіях, починаючи з мародерства і до демонтажу та вивезення величезних заводів. Війна, розв’язана Росією, буде нею програна. Україну відбудуємо», – розповів своє бачення ситуації Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

Командир батальйону «Крим» Іса Акаєв вважає, що далі заяв у цьому питанні справа не піде.

Призначенець Кремля хоче такими заявами показати свою значущість, мовляв, цар звернув на мене увагу, цар підтримав мій проєкт

«Це схоже на бенкет під час чуми. Це ніби заява з паралельного світу. Впевнений, що це дурниці. Призначенець Кремля хоче такими заявами показати свою значущість, мовляв, цар звернув на мене увагу, цар підтримав мій проєкт, отже, я маю якусь вагу. Росія – це велика мильна бульбашка, що паразитує на величезних природних ресурсах. І ця мильна бульбашка поширює бацили «русского мира». Навіть у нас в Україні досі є заражені цими бацилами, з цим треба боротися. Ми будуємо країну, де кожен є особистістю, де люди допомагають і підтримують один одного. А інакше – як нам потім дивитися в очі вдів і дітей наших загиблих побратимів?» – прокоментував ситуацію Крим.Реалії комбат.

Кримський громадський діяч Рагім Гумбатов вважає, що за величезного дефіциту російського бюджету ідея з будівництвом нового міста виглядає сумнівною.

Грошей немає, а ви тут хочете збудувати нове місто?!

«Це не нова, а стара традиція – будувати нові міста на новозвільнених територіях, щоб показати міць нової батьківщини аборигенам. Як ми пам'ятаємо з історії, Потьомкін також будував нові міста. Примітно, що нещодавно Путін затвердив бюджет РФ на 2023 рік з дефіцитом майже три трильйони рублів. Грошей немає, а ви тут хочете збудувати нове місто?! З іншого боку, згадалася давня історія про те, як російський президент у своєму кабінеті встановлював відеокамери, щоб стежити за будівельниками, які зводили будинки для погорільців у якійсь області. І потім скаржився на будівельників, мовляв, «вони якась окрема нація»... Особливо за нинішніх умов видається ця історія з «новим містом» дуже сумнівною. Як то кажуть, бажання є, але чи збіжиться воно з можливостями?!» – розповів свою точку зору в коментарі Крим.Реалії громадський діяч.

Активіст міжнародного громадського руху #LiberateCrimea Руслан Сейдаметов зазначає, що цей проєкт має ще й пропагандистську мету.

Для Сальдо створюють вотчину для годування. Спробують реалізувати, частину грошей розкрадуть

«Ця ідея, як і багато в російській реальності, пов'язана, на мою думку, з пограбуванням російського бюджету. Своєрідна вотчина для годування вірнопідданих. Ось для Сальдо її і створюють. Спробують реалізувати, частину грошей розкрадуть і думатимуть над новими проєктами, де ще можна отримати бюджетне фінансування, організувати підряд, отримати відкат тощо. Плюс це пропагандистський проєкт, мовляв, Україна не будувала, а ми, як прийшли – так одразу. Подивитися варто на приклад Маріуполя, де робили схоже. Збудували квартал, поки все місто в руїнах, а будинки без шибок, ще й продати намагаються за середньоросійськими цінами в окупованому та розбитому місті. Перспектив цієї ідеї жодних, хоча головна їхня мета буде досягнута – вся вертикаль стане багатшою, формально на будівництві, а за фактом – на війні. Особисте ставлення у мене до цього складне. З одного боку, що більше крадуть із бюджету країни-агресора, то краще – менше залишиться на війну, а з іншого, всі підгодовані будуть навіть закривавленими руками до останнього триматися за свою годівницю і продовжувати війну. Для цих не пахнуть ні гроші, ні кров», – розповів Крим.Реалії активіст.

У 2021 році російська влада Криму заявила про наміри будівництва нового міста в західній частині Кримського півострова. Першим про це заявив російський віцепрем’єр Криму Євген Кабанов.

Незабаром після цього плани щодо будівництва нового міста конкретизував уже російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов). «Західне узбережжя, там великі гравці готові збудувати населений пункт із проживанням близько 50 тисяч жителів. Це проживання та відпочинок у курортний сезон. Нині тривають розрахунки. Це західний Крим, Сакський район, великі вільні площі. Є розуміння, що це буде затребуваним», – заявив він. Минуло два роки, але будівництво міста так і не розпочали.