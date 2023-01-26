«Черги на посаду немає». Чому звільнили очільників Херсонської та Запорізької областей?

Чому були звільнені очільники обласних військових адміністрацій Херсонщини і Запоріжжя? Якими були здобутки і провали їхніх команд? З якими викликами стикнуться нові очільники адміністрацій регіону? І що відомо про нового так званого керівника Маріуполя, якого призначили окупанти, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій. Документи оприлюднені на сайті президента 24 січня. Зеленський звільнив голову Запорізької ОВА Олександра Старуха , Херсонської ОВА Ярослава Янушевича , а також голів Дніпропетровської, Сумської і Київської обласних військових адміністрацій.

підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій. Документи оприлюднені на сайті президента 24 січня. Зеленський звільнив голову Запорізької ОВА , Херсонської ОВА , а також голів Дніпропетровської, Сумської і Київської обласних військових адміністрацій. Того ж дня Ярослав Янушевич написав у Telegram, що вдячний президенту і всім колегам за роботу на посаді. Олександр Старух не коментував своє звільнення.

Також 24 січня президент звільнив заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Свою заяву на звільнення з посадиТимошенко продемонстрував у Telegram.

Свою заяву на звільнення з посадиТимошенко продемонстрував у Telegram. Напередодні президент Зеленський повідомив про ухвалені кадрові рішення у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі. Про причини кадрових змін він не повідомляв. Втім, у своєму відеозверненні 24 січня Володимир Зеленський зазначив, що відповідні кроки будуть здійснювати і надалі.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також прокоментував кадрові рішення у виконавчій владі й сказав, що «це тільки початок». За його словами, «деякі чиновники вважають, що вони поза цією війною, що вони можуть скористатися війною, в тому числі у своїх особистих цілях», зазначив Подоляк в ефірі телемарафону.

«Кандидатури засекречені»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що відставки голів обласних військових адміністрацій Херсонщини та Запоріжжя як раз таки пов'язані зі звільненням Кирила Тимошенка.



«Ну я думаю, що Ярослав Янушевич звільнений за особистим бажанням разом з командою, з якою прийшов. Бо, на мою думку, команда, яка уся цілком звільнилась – це Кирило Тимошенко, голови Дніпропетровської та Запорізької областей і Ярослав Янушевич – це, так би мовити, неформальна така команда, яка прийшла і яку привів за собою Кирило Тимошенко, як своїх людей. І пішовши з посади, вся команда йде з посад», – зауважив Хлань.



«Знаково, що вся ця команда була замішана останнім часом в низці корупційних скандалів», – додав він.

Кандидатури на призначення нового очільника Херсонської адміністрації засекречені, зазначив депутат.

В розрізі військових подій зараз згорнута взагалі програма децентралізації та зараз ми бачимо посилення президентської вертикалі

«У нас же в розрізі військових подій зараз згорнута взагалі програма децентралізації та зараз ми бачимо посилення президентської вертикалі. До речі, це якраз і право президента і відповідальність президента – голови обласних військових адміністрацій і тому ці призначення– це виключно його воля, його відповідальність», – каже він.



Сергій Хлань розповів, що, на його думку, вдалося зробити Ярославу Янушевичу на посаді очільника Херсонської обласної військової адміністрації.

Янушевич зміг сформувати видачу гуманітарної допомоги

«Об'єктивно треба визнати, що Янушевич зміг сформувати видачу гуманітарної допомоги, бо від початку звільнення видача відбувалась абсолютно хаотично, то на сьогодні все ж таки це відбувається більш організовано. Змогли налагодити роботу структурних підрозділів», – сказав він.



«Знаєте, я навіть не вдавався глибокої критики, бо це було не потрібно. Коли ставало питання ось цих так званих пунктів незламності, то я один з перших сказав, що це доволі небезпечно і треба їх усіх переводити в укриття. Мені було приємно, що він дослухався і саме ця робота розпочалась. Мені було приємно, що дослухались до інформації про мобільні укриття, про які я казав і які почали ставити в місті Херсон», – зазначив Хлань.



Втім, на Херсонщині теж сталися корупційні скандали, хоча вони можуть і не бути пов'язані напряму з діяльністю колишнього голови ОВА, додав депутат.



«Низка корупційних скандалів, яка відбулася за останній час на Херсонщині, то вона перекреслює це все. Навіть якщо брати, що особисто Ярослав Янушевич не ставив свої підписи під тими чи іншими закупівлями, але це відповідальність його, навіть якщо це виконують інші військові адміністрації в його підпорядкуванні», – зауважив Хлань.

«Треба йти і пахати»

Головний редактор видання «Мост» із Херсона Сергій Нікітенко вважає, що офіційних претензій у президента до роботи Янушевича на Херсонщині не було.

Колишня ОДА, не працювала взагалі і не існувала як структура взагалі

«Ну що він зробив? По-перше, його основна заслуга – він зібрав заново обласну військову адміністрацію, бо після окупації Херсонщини, ОВА, колишня ОДА, не працювала взагалі і не існувала як структура взагалі», – каже главред видання.

«Він мені особисто розповідав про те, що коли він приїхав на призначення, то в обласній військовий адміністрації фізично знаходилося 6 людей. Це були його заступники і то не всі та секретарка і все. Всі інші люди були невідомо де. А на початку січня я особисто був в приміщенні ОВА в Херсоні, бачив, що це вже ну не великий, але працюючий механізм», – стверджує Нікітенко.

Вкрасти тут особливо немає чого, отримати якісь швидкі перемоги теж неможливо, ви розумієте. Сюди треба йти і пахати – пахати цілодобово

Черги охочих обійняти посаду голови Херсонської обласної військової адміністрації немає, каже він.



«Йти зараз працювати на цю посаду, та в принципі і в серпні йти на цю посаду – це було політичне самогубство. Бо отримати якісь політичні дивіденди або гроші, тут не можливо. Так і зараз. Вкрасти тут особливо немає чого, отримати якісь швидкі перемоги теж неможливо, ви розумієте. Сюди треба йти і пахати – пахати цілодобово, мати потужну команду, скоріше за все не з місцевих людей, бо місцевих майже не залишилося», – зазначив Нікітенко.



Він припускає, що скоріш за все на цю посаду буде назначена військова людина.

«Репутаційні втрати»

Кандидат соціологічних наук, керівник соціологічної компанії Independent Researching Group із Запоріжжя Фелікс Хрустальов вважає, що до звільнення Олександра Старуха з посади голови Запорізької обласної військової адміністрації могли призвести репутаційні втрати, які понесла його команда.



«Є велика різниця роботи у мирний та у воєнний час. Те, що робило керівництво, коли ще діяла ЗОДА, це одні речі і зовсім інші – виклики, які постали перед ВЦА (військовоцивільна адміністрація – ред.). Я кажу зараз про відкритість, підзвітність, зворотний зв'язок та комунікацію», – зауважив Хрустальов.



Комунікація з громадою має бути у пріоритеті в роботі обласної адміністрації, каже соціолог.



«Ця робота вона має бути прозвітованою не тільки до вищих органів, але й, в першу чергу, має бути прозвітованою, прокомунікованою з громадою, з жителями, з населенням області. Однаково важливо і те, що ми робимо, і як ми про це звітуємо і комунікуємо. Бо якщо ми щось зробили або чогось не зробили й не прозвітували, з'являється певний простір для маніпуляцій», – пояснив він.



Фелікс Хрустальов вважає, що до проблем, з якими зараз стикається Запорізька область, має бути більше уваги в інформаційному просторі, і це теж завдання для нового очільника, який працюватиме в регіоні.

У нас так само є території міста, села, селища, які знищуються, ми про це має багато говорити і гучно

«Важливо, щоб Запорізька область якось більше була на слуху в цілому в країні. Ми про неї з центру мало чуємо. Хоча у нас більшість території знаходиться в окупації, хоча у нас велика кількість переселенців, велика кількість проблем, які ми маємо вирішувати. У нас так само є території міста, села, селища, які знищуються, ми про це має багато говорити, гучно і на всеукраїнському і більшому рівні у світі», – вважає Хрустальов.



У Запорізькій області є різні типи громад, каже соціолог, і їхні потреби суттєво відрізняються.



«Є громади, які зраз на деокупованій території, і там одні потреби. У нас є території, які знаходяться на лінії фронту, які дуже страждають, де потрібна інша підтримка. Є території, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації. І розуміємо, якщо у нас буде відбуватися деокупація, у Запорізькій області постане ще треті, четверті задачі, пов'язані з реінтеграцією цих територій, відновленням там держвлади, поверненням державних сервісів, послуг. Наразі там все це відсутнє. Якщо ця територія буде повернена, то все потрібно буде робити з нуля», – зазначив соціолог.



Крім того, у Запорізькій області потрібно налагодити координацію між усіма гілками влади, додав Хрустальов: «Наразі ми спостерігаємо, що не завжди у нас є координація. Окремо рухається місто, окремо рухається область, але все це має рухатися спільно».

Відставки продовжаться?

Політолог Микола Давидюк вважає, що очільників обласних адміністрацій будуть змінювати й надалі.

В цьому немає жодної проблеми для України, плинність кадрів це наша ознака

«По-перше, люди втомлюються. По-друге, люди прокрадаються. По-третє, якщо ми бачимо неефективність на центральному рівні, то зрозуміло, що на місцях треба дуже швидко міняти. В цьому немає жодної проблеми для України, плинність кадрів це наша ознака», – вважає політолог.



«Ми динамічна, демократична країна, якій треба приймати швидкі рішення, щоб перемагати та обганяти нашого ворога, який виглядає як закостенілий динозавр, якого ми обігруємо. Насправді війна йде в стилі Давид проти Голіафа, Голіаф не повороткий, а Давид швидкий, прудкий, тому він і перемагає», – додав він.

За головами адміністрацій ніхто сумувати не буде, і нікого не згадають за виключенням тих, хто крав гуманітарку.

Політолог зазначив, що важливо, аби ті, хто дійсно був причетний до корупції, понесли відповідальність за свої дії.



«За головами адміністрацій ніхто сумувати не буде, і нікого не згадають за виключенням тих, хто крав гуманітарку. Ті, хто крали на прифронтових районах гуманітарку, отримають підозри й будуть відповідати за законом», – впевнений Давидюк.



На його думку, війна, гуманітарне забезпечення населення і безпека – це головні виклики, з якими стикнуться нові команди у Херсонській і Запорізькій областях.



«Я думаю, президент точно розуміє цю кадрову політику, і керівники офісу, уряд, Верховна Рада, тобто в кооперації вони можуть дуже легко запропонувати тих, хто вирішить ці питання. Тому не бачу проблем з кадровими рішеннями, людей більш ніж достатньо», – підкреслює Давидюк.

«В ЗСУ найкращий кадровий резерв, а Офіс президента може вибрати тих, хто краще буде відповідати тій чи іншій області. Зрозуміло, що в першу чергу це чесні люди мають бути і професійні. Першочерговість в цьому випадку немає значення, тому що і те, і те є важливим», – зауважив політолог.

Кадрові зміни окупантів в Маріуполі

24 січня російські ЗМІ повідомили, що в Маріуполі звільнили призначеного окупантами так званого мера міста Костянтина Іващенка . Його місце посів Олег Моргун , який до цього керував окупаційною адміністрацією Новоазовського району.

. Його місце посів , який до цього керував окупаційною адміністрацією Новоазовського району. Як пише місцеве видання0629.com.ua, Моргун раніше працював в правоохоронних органах України на різних посадах. У 2014 році спочатку був призначений очільником поліції Маріуполя. А влітку того ж, 2014 року, долучився до незаконного збройного угруповання «ДНР». 2017 року Запорізький суд заочно виніс вирок Олегу Моргуну за «участь у терористичній організації» і призначив 11 років позбавлення волі.

Головна редакторка видання 0629.com.ua Анна Романенко називає Костянтина Іващенка «непридатною до керівництва людиною».



«Я вважаю, що конкретно Іващенко з самого початку був такою аварійною, так би мовити, людиною, яка була призначена на цю посаду просто через те, що всі інші люди, кандидати відмовились», – сказала Романенко в коментарі «Новинам Приазовʼя».

Російські окупанти поставили Іващенка просто від того, що немає кого взагалі було ставити на цю посаду

«Там розглядалися різні варіанти, в тому числі, готувався повертатися в Маріуполь і самопроголошений так званий народний мер Кузьменко, який з 2014 року в Криму чекав на таку можливість. Але, мабуть, коли він побачив, що залишилось від Маріуполя – він відмовився в останню мить. Тому я думаю, що російські окупанти поставили Іващенка просто від того, що немає кого взагалі було ставити на цю посаду», – вважає вона.



Журналістка зазначила, що ні від кого з призначених окупантами так званих керівників доля міста не залежить.



«Я не пов'язую це рішення з політичними якимись причинами – з необхідністю проведення мобілізації тощо. Просто тому, що всі ці люди, не важливо хто, вони не ухвалюють ніяких рішень в місті, абсолютно. Від них не залежить нічого, не розвиток, не відбудова, не мобілізація – нічого. І я думаю, що призначення на цю посаду Олега Моргуна, його зняли з Новоазовського напрямку, сталось саме через те, що просто немає кому», – пояснила Романенко.