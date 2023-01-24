В Офісі президента прокоментували сьогоднішні кадрові рішення

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні кадрові рішення виконавчій владі.

«Я вважаю, що це тільки початок. Ми маємо перебудувати систему. Суспільство платить певну ціну за війну – багато людей втратили доходи, кар'єри, домівки, але вони продовжують допомагати і державі, і армії, і волонтерять додатково. Низка чиновників чомусь вважають, що вони поза цією війною, що вони можуть скористатися війною, в тому числі в своїх особистих цілях, отримати щось додатково. Це дивно», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, на сьогодні відповідальність на державі набагато більша, ніж це було до війни.



«Сьогодні треба мати величезну довіру між суспільством і державою. Щоб синхронізовано перенести все, що ми отримали з цією війною. Це очевидно. Якщо ми хочемо дійти до правильного фіналу, то ми не можемо дивитися один на одного з підозрою. А сьогодні суспільство говорить про те, що починає не довіряти державі. А навіщо нести державі репутаційну шкоду, якої завдають конкретні чиновники? Зрозуміло, що не можна терпіти, коли поступово суспільство починає розчаровуватися в своїй державі під час найбільш активної фази війни. Тому такі рішення», – каже Подоляк.



Він пояснив, що це рішення, які потрібні цивілізованій державі, йдеться про політичну і юридичну відповідальність.

24 січня Кабінет міністрів погодив звільнення заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, заступників міністра розвитку громад та територій Івана Лукерю та В’ячеслава Негоду. Крім того, уряд звільнив двох заступників голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Анатолія Іванкевича та Віктора Вишньова.

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Також 24 січня заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив заяву про звільнення з посади.

Міноборони 24 січня повідомило про рішення Шаповалова піти у відставку через звинувачення про закупівлю харчів для українських військових за завищеними цінами.