Посол США в Україні Бріджит Брінк заявляє, що у майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення.

«США повністю підтримують Україну вашій боротьбі за ваше майбутнє. Народ України має право обирати своє майбутнє. У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси на власне збагачення. Державні ресурси мають слугувати народу. Люди мають розуміти свою відповідальність один перед одним і перед державою. І це не порожні слова. Це слова, які мають глибоке коріння у цінностях, які підтримує Україна у намаганнях бути частиною євроатлантичного суспільства», – сказала посол, виступаючи перед початком почесної лекції лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук, організованій Київським безпековим форумом.

У цьому контексті вона згадала вчорашнє звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він наголосив, що сила суспільства і держави базується на правосудді й справедливості, наголосивши, що до минулого вороття не може бути.

Посол США висловила сподівання, що українське суспільство і уряд мобілізуються після уроків минулого.

«США будуть продовжувати підтримувати зусилля України в проведенні й утвердженні інституцій, які працюватимуть заради інтересів багатьох, а не декількох», – додала вона.

22 січня після повідомлень про ймовірні зловживання з закупівлями у двох українських міністерствах президент Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде часом справедливих рішень.