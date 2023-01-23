«Яйця по 17 грн за штуку». Резніков заперечив дані про закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами

Міністр оборони України Олексій Резніков заперечив інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.

«Яйця по 17 за штуку» Міноборони не закуповувало і не планує. Наприкінці грудня 2022 року Міноборони уклало контракти на забезпечення послуги харчування з постачальниками. За підсумками укладання контрактів мій профільний заступник провів нараду, на якій заслухав керівника відповідного підрозділу. Помилку компанії з переведенням штук в кілограми було помічено ще тоді, як і деякі технічні помилки в інших договорах. Після чого керівник підрозділу був відсторонений. Підкреслюю – в кінці грудня», – написав він у фейсбуці.

Резніков в оприлюдненні інформації про нібито закупівлі за завищеними цінами вбачає «спробу підриву довіри до Міноборони».

«Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум – вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви. Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже – не просто службовий злочин», – наголосив він.

Олексій Резніков також гарантує «абсолютну прозорість» Міноборони для правоохоронців.

«Так чи інакше, щоб зняти усі питання, я гарантую абсолютну прозорість Міноборони для правоохоронців. На моє прохання голова Комітету Олександр Завітневич запросив на засідання представників НАБУ та ДБР, щоб усі були «на одній сторінці. Також я запропоную народним депутатам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вони вважатимуть недостатніми», – зазначив міністр.

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Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони у зв’язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною.