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Уряд погодив звільнення п’яти голів ОВА

Уряд схвалив звільнення очільників Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонська ОВА.

Кабінет міністрів України погодив звільнення п’яти голів обласних державних адміністрацій, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі.

За його словами, на засіданні уряду схвалено проєкти указів президента про звільнення:

  • Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалені кадрові рішення у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі.

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Раніше журналісти «Схем» (Радіо Свобода) і «Української правди» опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією, на яку ДОВА з березня спрямувала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)».

Після цього у Дніпрі правоохоронці провели серію обшуків у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом», серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він не коментував обшуків та розпочатого правоохоронцями розслідування.

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