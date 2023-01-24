Уряд погодив звільнення п’яти голів ОВА

Кабінет міністрів України погодив звільнення п’яти голів обласних державних адміністрацій, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі.

За його словами, на засіданні уряду схвалено проєкти указів президента про звільнення:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалені кадрові рішення у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі.

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Раніше журналісти «Схем» (Радіо Свобода) і «Української правди» опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією, на яку ДОВА з березня спрямувала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)».

Після цього у Дніпрі правоохоронці провели серію обшуків у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом», серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він не коментував обшуків та розпочатого правоохоронцями розслідування.