Ще один заступник міністра повідомив про завершення роботи в Міністерстві розвитку громад та територій

Заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода повідомив про звільнення з посади.

«У кожної важливої справи – свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ламали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти… Я вдячний всім, хто підтримував у важкі хвилини, вселяв віру і впевненість на цьому децентралізаційному марафоні, до фінішу якого ще далеко», – написав Негода у фейсбуці про роботу в минулому часі.

В’ячеслав Негода був призначений заступником міністра розвитку громад та територій України 11 вересня 2019 рокую

Його вважають одним з ідеологів «децентралізації» в Україні. Про причину рішення покинути роботу Негода не вказав.

Відповідне повідомлення посадовця з’явилося незабаром після того, як про свою відставку повідомив інший заступник міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря.

21 січня правоохоронці затримали заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського при отриманні 400 тисяч доларів хабара. Гроші він отримав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. 22 січня Лозинського звільнили з посади.