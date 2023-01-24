Заступник міністра розвитку громад Лукеря повідомив, що подав у відставку

Заступник міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря заявив 24 січня, що подав заяву про відставку.

Він оприлюднив у своєму фейсбуці фото заяви про відставку, адресованій Кабінету міністрів.

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«Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль. Що далі – оголошу незабаром», – прокоментував Лукеря.

Іван Лукеря з травня по жовтень 2020 року був радником міністра розвитку громад та територій. Із жовтня 2020-го обіймав посаду заступником голови Мінрегіону.