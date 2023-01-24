Кирило Тимошенко показав свою заяву про звільнення з ОПУ «за власним бажанням»

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко продемонстрував у мережі свою заяву про звільнення з посади. Світлину із заявою він опублікував у Telegram. У ній, на ім’я президента Володимира Зеленського, він пише, що йде з посади за «власним бажанням».

«Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Директорату з питань регіональної політики Офісу президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ, що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку. Честь маю! До зустрічі!», – написав Тимошенко.

Напередодні «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Крім того, за даними видання, у відставку підуть голови Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської військових адміністрацій. Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.

Указ про звільнення Тимошенка вже є на сайті Офісу президента.

«Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника Керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою», – йдеться в указі.

Учора Володимир Зеленський анонсував низку кадрових рішень у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі.