Зеленський заявив про «кадрові рішення» у центральній владі, в регіонах і правоохоронних органах

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалені кадрові рішення у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі.

«Вже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі», – сказав Зеленський під час вечірнього звернення 23 січня.

Подробиць щодо цих кадрових рішень він не навів.

Раніше сьогодні «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Крім того, за даними видання, у відставку підуть голови Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської військових адміністрацій. Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.

Указів про кадрові рішення на сайті голови держави поки немає.