Заступник Резнікова подав у відставку на тлі звинувачень у закупівлях харчів за завищеною ціною

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку, повідомляє Міністерство оборони 24 січня.

За заявою відомства, прохання вже підтримав міністр Олексій Резніков.

«В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування», – передає пресслужба.

Водночас Міноборони наполягає, що звинувачення «є необґрунтованими та безпідставними», а відставка Шаповалова демонструє, що «інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла».

«Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань», – додають у відомстві.

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Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.

Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період». У міністерстві зазначили, що поширені дані про закупівлі продуктів для українських військових нібито за завищеними цінами мають «ознаки навмисних маніпуляцій і вводять в оману».