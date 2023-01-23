У Раді хочуть розсекретити «максимальну кількість» оборонних закупівель

На засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки, на якому розглядали питання щодо ймовірної завищеної вартості продуктів, закуплених для військових, вирішили розсекретити ті оборонні закупівлі, які не впливають прямо на обороноздатність і безпеку країни, повідомив в ефірі Радіо Свобода Федір Веніславський, народний депутат від фракції «Слуга народу», член згаданого комітету.

«З огляду на резонанс цієї ситуації ми ухвалили рішення, що максимальна кількість тих закупівель, які безпосередньо на сферу безпеки не впливають, мають бути розсекречені», – повідомив Веніславський в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, сьогодні народні депутати, представники комітету, під час засідання «дали завдання своїм помічникам, напрацьовано законопроєкт, сьогодні ми його вже зареєстрували, про повернення прозорості до закупівель».

«Окрім того, знову ж таки у зв’язку з війною, наш комітет, який має і суттєві контрольні функції, він ці контрольні функції в силу ось цих обставин також не настільки ретельно застосував, як це було у мирний час. Тому ще одне рішення комітету – це повернутися до максимального контролю за усіма сферами закупок і інформувати суспільство про будь-яке зловживання у цій сфері», – додав він.

Крім того, Веніславський повідомив, що члени комітету ухвалили рішення про те, що вони відвідають «всі підприємства, всі фірми, які забезпечують послуги з харчування», і перевірять, чи в них є належна матеріальна база, виробничі потужності, складські приміщення.

Він також пояснив, що закупівлі із забезпечення харчування військових були засекречені з огляду на повномасштабну війну, «тому що це опосередкована інформація, володіючи якою, ворог шляхом певних аналітичних маніпуляцій може з’ясувати, яка кількість військовослужбовців в яких місцях перебуває».

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.

Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період». У міністерстві зазначили, що поширені дані про закупівлі продуктів для українських військових нібито за завищеними цінами мають «ознаки навмисних маніпуляцій і вводять в оману».