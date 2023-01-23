Закупівлі продуктів для військових. НАБУ досліджує оприлюднені ЗМІ дані

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що досліджує поширену в ЗМІ інформацію про ймовірне зловживання під час закупівлі продуктів для українських військових.

«З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа», – йдеться у повідомленні пресслужби бюро.



У НАБУ також додають, що, серед іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн, попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Розслідування триває.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.

Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період». У міністерстві зазначили, що поширені дані про закупівлі продуктів для українських військових нібито за завищеними цінами мають «ознаки навмисних маніпуляцій і вводять в оману».