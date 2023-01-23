Мільярдний дерибан або «рука Кремля»: чи є розкрадання в ЗСУ?

Міністр оборони України Олексій Резніков заперечує інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. В оприлюдненні інформації про нібито закупівлі за завищеними цінами міністр вбачає «спробу підриву довіри до Міноборони». За словами Резнікова, яйця по 17 гривень за штуку Міноборони не закуповувало і не планує, а міністерство готове відзвітувати по всіх питаннях.

Появу ж інформації про закупівлю міністр пов’язав з «Рамштайном» і заявив, що винного за злив покарають.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва.