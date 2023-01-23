Закупівлі для військових. У комітеті Ради кажуть, що оприлюднені дані щодо курячих яєць не відповідають дійсності

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів про результати засідання комітету, на якому розглядалося питання щодо ймовірної завищеної вартості продуктів харчування, закуплених для ЗСУ.

За його словами, на засіданні всі члени комітету бачили копію відповідного контракту.



«Про те, що всі писали, – курячі яйця. Ми всі бачили контракт. Та цифра, яка була вказана, не відповідає дійсності. Тому говорити про те, що у нас закуповують курячі яйця вдвічі-втричі дорожче (для військових – ред.), ніж на ринку, це неправильно. У контракті зовсім інша цифра», – сказав Завітневич у ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що на засідання були запрошені міністр, його заступники, представники НАБУ, СБУ та ДБР.

Завітневич вважає, що робити якісь висновки можна буде після розслідування правоохоронців.

«Зараз говорити про кадрові зміни… Я не робив би таких заяв. Коли будуть висновки (НАБУ та інших правоохоронних органів), направлені справи до суду, тоді вже можна буде говорити про якісь кадрові рішення», – сказав він.

Він нагадав, що ще до публікації у ЗМІ Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо постачальника, який фігурував в оприлюдненому розслідуванні журналістів.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.

Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період». У міністерстві зазначили, що поширені дані про закупівлі продуктів для українських військових нібито за завищеними цінами мають «ознаки навмисних маніпуляцій і вводять в оману».

Видання «Дзеркало тижня» не реагувало на ці заяви Міноборони та голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.