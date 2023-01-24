Проблеми із закупівлями харчування для армії почалися не вчора – ідеолог системи Prozorro

Проблеми із закупівлями харчування для армії не є новими і «почалися не вчора» заявив в ефірі Радіо Свобода ідеолог системи закупівель Prozorro, колишній голова Держмитслужби Максим Нефьодов.

«Проблеми в закупівлях харчування в армії почалися не вчора, вони почалися не за цього президента і не за минулого президента, і, можливо, навіть не позапозаминулого президента. Це системна проблема, яка вимагає рішення, що починається задовго до тендерного процесу. Бо з тією системою організації харчування, яка існує зараз, навіть, якщо тендер буде організовувати особисто «папа Римський чи мати Тереза», то результати все одно будуть дуже сумнівні», – заявив Нефьодов.

Закупівлі харчування для армії, каже Нефьодов, – це проблема, якій щонайменше 15 років, і вона існувала в різних формах.

«Спочатку, наприклад, за часів Януковича, кухні в армії були здані в оренду якимось не зовсім відомим або, можливо, комусь відомим компаніям. І вони були монополістами в організації харчування. Потім був короткий період волонтерського десанту, коли активісти намагалися всередині Міноборони реформувати ці закупівлі, перевести їх на поставки продуктів окремо і приготування їжі окремо. І були досить непогані результати. Вперше на тендери в Міноборони вийшли, наприклад, такі компанії, як «Метро Cash & Carry». Проведення цих відкритих тендерів транслювалося на екранах в Міноборони, в Офісі президента. І ми всі цим пишалися. Але було це дуже недовго. І зараз ми повернулися до закупівлі по так званому «каталогу», – розповів Нефьодов.

Коментуючи ситуацію із закупівлями харчів для військових, Нефьодов вважає, що варто було б дотримуватися так званих «рамкових закупівель», коли договір укладається не з однією компанією, а одночасно з декількома.

«І навіть, якщо одна з них (компаній – ред.) збанкрутує чи, не дай Боже, виявиться зрадником, чи щось з нею станеться, чи просто її потужності постраждають від бойових дій, то харчування не припиниться». Тому я, звичайно, зацікавлений у тому, аби з цієї ситуації ми вийшли не з ритуальним, як у нас прийнято, покаранням «Іванова, Петрова, Сидорова», хоча правоохоронні органи мають довести цю справу до кінця, але вийшли з розумінням того, що не можна просто сказати: все ідеально, всі розходимося, все прекрасно. А з розумінням того, що цей процес треба покращувати зсередини, треба показати суспільству дорожню карту змін і по цьому рухатися», – зазначив Нефьодов.

Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.

Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період». У міністерстві зазначили, що поширені дані про закупівлі продуктів для українських військових нібито за завищеними цінами мають «ознаки навмисних маніпуляцій і вводять в оману».