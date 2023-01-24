Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів – Мельничук

Кабінет міністрів погодив звільнення кількох працівників уряду, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 24 січня.
Зокрема, Кабмін звільнив:
- заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова
- заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка
- заступників міністра розвитку громад та територій Івана Лукерю та В’ячеслава Негоду
Крім того, уряд звільнив двох заступників голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Анатолія Іванкевича та Віктора Вишньова
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Також Олексій Соболев став заступником Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Раніше Лукеря та Негода повідомили, що подали заяви про відставку.
Міноборони 24 січня повідомило про рішення Шаповалова піти у відставку через звинувачення про закупівлю харчів для українських військових за завищеними цінами.
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