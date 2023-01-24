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Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів – Мельничук

Уряд також звільнив двох заступників голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

Кабінет міністрів погодив звільнення кількох працівників уряду, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 24 січня.

Зокрема, Кабмін звільнив:

  • заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова
  • заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка
  • заступників міністра розвитку громад та територій Івана Лукерю та В’ячеслава Негоду

Крім того, уряд звільнив двох заступників голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Анатолія Іванкевича та Віктора Вишньова

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Також Олексій Соболев став заступником Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше Лукеря та Негода повідомили, що подали заяви про відставку.

Міноборони 24 січня повідомило про рішення Шаповалова піти у відставку через звинувачення про закупівлю харчів для українських військових за завищеними цінами.

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