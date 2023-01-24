Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів – Мельничук

Кабінет міністрів погодив звільнення кількох працівників уряду, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 24 січня.

Зокрема, Кабмін звільнив:

заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова

заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка

заступників міністра розвитку громад та територій Івана Лукерю та В’ячеслава Негоду

Крім того, уряд звільнив двох заступників голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Анатолія Іванкевича та Віктора Вишньова

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Також Олексій Соболев став заступником Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше Лукеря та Негода повідомили, що подали заяви про відставку.

Міноборони 24 січня повідомило про рішення Шаповалова піти у відставку через звинувачення про закупівлю харчів для українських військових за завищеними цінами.