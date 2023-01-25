«Лавина відставок»: що це означає?

В Україні «лавина відставок»: ідуть із посад за власним бажанням заступник очільника офісу президента, заступники міністрів, президент міняє голів ОВА, за власним бажанням звільнені з посад керівники Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур, когось із чиновників відсторонили, когось взяли під варту за хабар, а комусь висунули підозру. Що це все означає?

Про це Радіо Свобода розпитувало в ефірі програми Свобода Live.

Роман Кравець, політичний оглядач УП:

– Пане Кравець, давайте розпочнемо із заступника керівника ОП Кирила Тимошенка. За що його звільнили?

– Кирила звільнили за його публічні історії. Це були і «Тахо», і «Порше», і будинок, який він орендує у київського забудовника Ніконова. Але були ще давні непублічні історії.

Фактор, що Тимошенко не Єрмака, так само завжди відігравав роль

Кирило Тимошенко прийшов у команду Володимира Зеленського разом з Андрієм Богданом. В Андрія Богдана з Андрієм Єрмаком дуже напружені стосунки. І вони чинні дотепер. І цей фактор, що Тимошенко не Єрмака, так само завжди відігравав роль у команді.

Як ми бачимо зараз із того, що робить голова офісу (Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України - ред.), він намагається бути єдиним чиновником у владі Зеленського, який має найбільший вплив.

Він закриває на собі по суті «вуха президента».

Ви можете це побачити по останніх звільненнях. Це люди, які прийшли з Зеленським з самого початку і мали з ним якийсь дуже-дуже довгий шлях...

Людей, які мають доступ до Зеленського, стає все менше

Наприклад, той же Баканов, голова СБУ, його немає. Немає Трофімова. Лишився тільки Шефір. Тобто весь «Квартал 95», всі люди, які були дуже близькі до Зеленського, це була майже сім’я, вони відійшли на другий план.

Люди, які мають прямий доступ до Володимира Зеленського – їх стає все менше і менше. У тому числі Андрій Єрмак сьогодні переміг Кирила Владленовича.

І тепер на його місце, на місце заступника голови офісу з питань регіональної політики приходить пан Кулеба. Це чиста креатура Андрія Єрмака. Колись взагалі пан Кулеба заходив в КМДА до Віталія Кличка саме за згодою Андрія Єрмака і Віталія Кличка. Тому що Андрій Єрмак, коли Андрій Богдан дуже сильно воював у 2019 році - на початку 2020 року з Кличком, Андрій Єрмак його захищав. Ось така цікава історія. Тому пан Кулеба буде заходити до Володимира Зеленського через Андрія Єрмака. Ось така історія. Що тут додати?

– Власне, до цього все і йшло. Андрій Борисович Єрмак сказав же ж, що він – менеджер президента. Ну от, на 100% тепер став менеджером президента.

Пане Кравець, а ваше видання або ваші джерела підтверджують цю інформацію, що для Кирила Тимошенка, можливо, готують якусь іншу посаду?

– Ні, він буде вдома. Сидітиме дома людина. У нього зараз буде цікавий час – час очікувань, час очікувань не на нові посади, а, можливо, на нові підозри.

– Ого! А звідки така впевненість? Це підозри, це такі думки особисті чи це конкретна інформація?

– Давайте так. Що сталося насправді? Сталося те, що Володимир Зеленський зрозумів, що зараз так багато розслідувань і скандалів, що вони не вивозять, і треба переймати на себе ініціативу.

Звільнення – це якраз історія про те, що Володимир Зеленський, його команда чітко розуміють запити суспільства

І сьогоднішні і вчорашні так само звільнення – це якраз історія про те, що Володимир Зеленський, його команда чітко розуміють запити суспільства. Дуже багато злості, люди дуже гостро реагують на якісь несправедливі речі. І щоб не ставити під загрозу всю владу, вони... Це насправді дуже цікаво, це нове, що влада почала дослухатися до суспільної думки і ухвалювати швидко рішення.

У часи Порошенка, коли у Бігуса зняли сюжет про «Укроборонпром» і пана Свинарчука, то команда Петра Порошенка і сам Порошенко дуже довго ухвалювали рішення. І по ньому, по самому Порошенку, цей скандал дуже гостро вдарив під час виборчої кампанії 2019 року.

Очевидно, що Володимир Олександрович зрозумів цей досвід, пережив його (він був учасником тих подій), і він не хоче брати на себе негатив інших людей.

Стосовно підозр, то буде дуже дивним, якщо після всіх розслідувань і всіх інсайдерських інформацій про «Велике будівництво» не буде ніяких кримінальних проваджень з боку антикорупційних органів. Якщо цього не буде, то це буде максимально і максимально дивно. І всі ці звільнення не матимуть ніякого взагалі ефекту.

– Цікаво. Справді цікаво. Давайте торкнемося кадрових ротацій в області. Я досі не можу зрозуміти, чому Янушевича призначили, у чому була його цінність, очільника Херсонщини. А тепер я буду довго розуміти і здогадуватися, за що його звільнили. Є розуміння, за що його звільнили?

– Чесно кажучи, є дуже багато різних пліток стосовно того, що він не займався регіоном, що він якийсь був не такий. Але мені здається, що сьогодні пішли люди, які були пов’язані з Тимошенком, яких Тимошенко лобіював на ці посади. Тобто це все лінія «забрати людей Тимошенка», «помножити його вплив на нуль».

Насправді я вам зізнаюся, я сьогодні зранку писав Кирилу Владленовичу. У мене з ним і раніше були переписки. Але сьогодні він не відписав нічого. Я його запитував: що далі? Він нічого не сказав. Але люди з команди президента сказали, що поки що Кирила нікуди, він буде наразі вдома.

– Вам він хоч раніше відписував. А мені і раніше не відписував. Так що є з чим порівнювати.

– Він почав відписувати, коли в нього все почало бути погано.

– Я зрозуміла. Ви також таку цікаву річ сказали, що сьогодні зняли з посад людей, за якими стояв Кирило Тимошенко. Зняли також очільника Дніпропетровської області Валентина Резніченка. Так його зняли за те, що за ним стояв Тимошенко, чи за те, що там величезний корупційний скандал, який вже просто хвилею котиться останні місяці, і ніхто на нього не реагував?

– Якби не було цього скандалу, то Резніченка не звільняли б. Це моя думка.

Але те, що Резніченко і Кирило Тимошенко пов’язані, то це очевидно. Їх пов’язує Юрій Голик. Юрій Голик – ідеолог «Великого будівництва». У нього немає офіційної посади в Офісі президента. Юрій Голик, як позаштатний консультант. І після повномасштабної війни Юрій Голик нікуди не зник, він в Офісі президента. Цікаво буде, чи він залишиться надалі.

Юрій Голик – ідеолог «Великого будівництва»

За моєю інформацією, Юрій Голик впродовж останніх місяців ще з початку осені вибудовував комунікацію напряму з Андрієм Єрмаком. І люди кажуть, що Юрій Голик більше часу перебуває на другому поверсі Офісу президента, де знаходиться кабінет голови Офісу президента, а не на третьому поверсі, де знаходиться Кирило Тимошенко.

Тому знаючи Юрія Голика як дуже таку хитру, розумну людину, досить мудру, швидкий розум у нього, реально Юрій дуже стратегічний, тобто він передбачив, знаєте, такий «план Б» – треба налаштувати комунікацію напряму з людиною, яка дуже тісно працює з президентом, яку (Єрмака – ред.) президент буде звільняти в останній момент.

– Юрій Голик справді відчуває, «куди віє вітер». Він так само був багато років позаштатним радником у Валентина Резніченка за влади Петра Порошенка. Потім почав активно співпрацювати з прем’єром Олексієм Гончаруком. Потім в команді Кирила Тимошенка. І тепер ми не здивуємося, якщо він залишиться при Андрієві Єрмаку.

– Я не здивуюся, якщо не буде ніяких кримінальних проваджень НАБУ і якихось конкретних підозр, що Резніченко може знову вернутися. Тому що було дуже-дуже дивно, коли Резніченко повертався вже у 2020 році.

Не здивуюся, якщо не буде ніяких кримінальних проваджень НАБУ

Це був єдиний голова ОДА, який працював у часи Порошенка і повернувся в команду Володимира Зеленського працювати знову.

Юрій Голик! Юрій Голик – талановита людина. Треба надати йому належне.

– Пане Кравець, сьогодні також у відставку пішли декілька заступників міністрів. Оборони ми лишаємо за дужками. Заступники міністра розвитку громад, територій і інфраструктури. Двоє людей пішло. Я так розумію, що це пов’язано з корупційним скандалом стосовно іншого заступника міністра розвитку громад та територій – Василя Лозинського, якого напередодні зловили на хабарах. А є за що хвилюватися Олексію Чернишову, який зараз очолює «Нафтогаз», а раніше був міністром громад і територій? Чи йому можна спати спокійно?

– Ви у мене запитуєте про інформацію, стосовно якої треба бути дуже і дуже обережним, якщо ти її знаєш. Я сказав би, що я йому не заздрю.

За моєю інформацією, пан Чернишов намагається показувати, що все гаразд, що йому нічого не загрожує. Але люди з його команди, коли була висунута підозра пану Лозинському (він для мене нова людина, я до його підозри не знав про його існування, дуже цікавий персонаж), то пан Чернишов розхвилювався. Назвемо це так. Є чому йому переживати.

Роман Костенко, народний депутат України (фракція «Голос»), секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки:

– Відставка В’ячеслава Шаповалова, заступник міністра Резнікова, це мождиво якась сакральна жертва, коли просто треба було когось звільнити, щоб якось зупинити цей скандал. Чи я помиляюся?

– Може бути. Я не знаю, хто ухвалював рішення. Згідно рапорту, він сам ухвалював таке рішення. Але я думаю, що у зв’язку з таким резонансом, зрозуміло, що, можливо, він (Шаповалов – ред.) сам вирішив піти, щоб не підставляти міністра, розуміючи, що по-іншому скандал буде дуже важко загасити.

– 23 січня було засідання комітету, куди приходили і представники міністра. Там було ясно, що у відставку піде заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення армії?

– Ні. Ми це не обговорювали. І цього не було. І сам пан Шаповалов був у нас на комітеті. Він це також і пояснював. Разом з міністром оборони ми дивилися контракти, розбирали їх, дивилися позиції, які там є, дивилися ціни.

І пан Шаповалов зі своїми керівниками департаментів все представляв, все показував, повністю все, що згідно контрактів.

У загальну «скарбничку» кинули і Шаповалова

Ми говорили про логістику, говорили про фірми постачання. Там багато яких речей стають зрозумілими.

Не дивно з точки зору всіх цих відставок, які зараз йдуть.

Тому я думаю, що в загальну «скарбничку» кинули і Шаповалова в такому плані, що є скандал, то давайте ухвалюйте рішення на рівні Міноборони.

– Просто багато хто вважав і були такі тези, що, можливо, у відставку слід міністру піти. Чи ви не погоджуєтеся з цим?

– Я не погоджуюся, що зараз потрібно говорити про відставку міністра.

Ми вчора, крім всього цього, цієї публікації і скандалу, говорили і про «Рамштайн». Міністр в цей час якраз був на «Рамштайні». І перед тим, як почати обговорення, ми довго говорили про те, що відбувалося на «Рамштайні», яка допомога, хто нам і що дає. Тому, коли міністр вже закінчив цю доповідь, ми перейшли конкретно до цієї проблеми і довго говорили ще про це. Тому я не думаю, що зараз є привід, щоб міністр оборони йшов у відставку.

– Цю грудневу угоду, де фігурували яйця нібито по 17 гривень, з фірмою «Актив компані» від імені міністерства підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. Він був на комітеті?

– Ні, він не був. Наскільки я знаю, його відсторонили.

Був заступник міністра і були інші посадові особи, які безпосередньо представляли контракти нам, представляли каталог продуктів, розповідали про логістику, про фірми, з якими ухвалені контракти, як вони укладалися.

Багато питань, звісно, в режимі «таємно». Тому я говорю тільки те, що можу сказати, щоб не звинувачували мене в тому, що я видаю державну таємницю.

– А з відставкою заступника міністра можна вважати, що питання з закупівлею закрите, чи ваш комітет все-таки сподівається на подальше розслідування?

– Крім тих посадових осіб, яких я вже назвав, були представники НАБУ. Це саме управління, яке займається, скажемо, контролює військових в плані корупції, представники СБУ, представники ДБР. І всіх їх ми теж заслуховували. Вони сказали, що за даним фактом у них вже відкриті кримінальні справи. Вони їх розслідують.

І я вважаю, що саме факт цього розслідування має показати, чи там були саме зловживання і корупційні змови з постачальниками для того, щоб завищити ціни, а потім зробити якісь «відкати».

Що стосується комітету, то ми пам’ятаємо, що на початку війни, згідно з законом, виконавча влада, Кабмін це по-іншому протрактував.

Ми зараз ухвалили рішення, щоб частково повернути контроль у парламент

Є закон про оборонні закупівлі, де чітко написано, що під час війни порядок здійснення оборонних закупівель прописує Кабмін. Оскільки в мирний час ми все контролюємо, а Кабмін прописав, а контроль парламентський туди не вписав.

Коли був початок війни, зрозуміло, що ми на це закрили очі. Тому що розуміли, ми пам’ятаємо, коли війна почалася, було дуже багато, згарячу все купували, була команда купляти, щоб тільки наших військових забезпечити озброєнням, бронежилетами, їжею, все давали на фронт. Ми зараз ухвалили рішення, щоб частково повернути контроль у парламент, саме у комітет Верховної Ради і самим далі контролювати.

Яка це буде модель? Ми визначимо, щоб також не бюрократизувати і не зробити поставку озброєння для наших ЗСУ якоюсь там більш складною. Але я думаю, що ми зараз з цього моменту почнемо контролювати саме затуплення і закритої частини, це те, що стосується озброєння.

Вже поданий законопроєкт, в якому теж частково відкривають закупівлі

Що стосується прозорості закупівель, то вже поданий законопроєкт, в якому теж частково відкривають закупівлі. Але питання не в кількості відкривають, тому що кількість – ми розуміємо, що може противник використати для аналізу того чи іншого, фірм, а конкретно, щоб ціни, щоб громадяни знали ціни.

І міністр Резніков з нами погодився. Він давав багато пропозицій щодо контролю. Він все адекватно... Він повністю допомагав комітету розібратися з усією ситуацією. І зараз, я думаю, що законопроєкт буде ухвалений, найближчим часом, як тільки пройдуть всі процедури парламентські. Тоді ціни вже буде громадськість відслідковувати і знати. Тому що для нас як для комітету важливо, не дивлячись на міністрів, не дивлячись на когось, щоб у нас зараз, розуміючи, що у нас велика частина бюджету і допомоги є наших партнерів...

Ми сьогодні вже чули, що танки Leopard Німеччина погодила. Тому я хочу сказати, що ми маємо бути перед нашими партнерами, вони мають бути впевнені, що у нас гроші не крадуться.

– Щодо танків. Spiegel повідомляє, що після тривалих дебатів канцлер Німеччини Шольц таки ухвалив рішення надати Україні німецькі танки Leopard. Йдеться від 10-ти до 14-ти танків. Як вам така новина? Що далі має статися?

– Як для старту нормально. Звичайно, кількість дуже маленька для тих масштабів війни, які в нас зараз вже є. І ми розуміємо, які плани є в Російської Федерації. Але я говорив навіть з деякими своїми партнерами з Німеччини, з парламенту, вони казали: не переймайтеся, вважайте це таким швидким початком.

Я думаю, що головним буде те, що ці німецькі Leopard приїдуть в Україну боротися з фашистською Росією.

І я думаю, що це буде головне. Потім далі головне – щоб Польща дала дозвіл іншим країнам передавати нам танки. І я думаю, що ми поступово цей бар’єр перейдемо, як колись перейшли бар’єр з калібром 155, з HIMARS, у перспективі, я думаю, також і з літаками перейдемо.