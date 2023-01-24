Президент підписав укази про звільнення п’яти голів ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій. Документи оприлюднені на сайті голови держави 24 січня.

Згідно з поданими ними заявами, Зеленський звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, Запорізької ОВА Олександра Старуха, Сумської ОВА Дмитра Живицького, Херсонської ОВА Ярослава Янушевича і Київської ОВА Олексія Кулебу.

Кулебу голова держави призначив заступником голови Офісу президента замість Кирила Тимошенка.

Раніше звільнення п’яти голів обласних державних адміністрацій погодив Кабінет міністрів України.

Напередодні президент Зеленський повідомив про ухвалені кадрові рішення у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі. Про причини кадрових змін він не повідомляв.

Читайте також: Ще один заступник міністра повідомив про завершення роботи в Міністерстві розвитку громад та територій

Раніше журналісти «Схем» (Радіо Свобода) і «Української правди» опублікували розслідування про зв’язок між тодішнім головою Дніпропетровської ОВА Резніченком і компанією, на яку ДОВА з березня спрямувала півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)».

Після цього у Дніпрі правоохоронці провели серію обшуків у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом», серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він не коментував обшуків та розпочатого правоохоронцями розслідування.