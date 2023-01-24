Президент США Джо Байден схиляється до того, аби відправити декілька танків M1 Abrams в Україну через позицію Німеччини щодо власних танків «Леопард». Відповідне рішення може з'явитися вже цього тижня. Про це виданню The Wall Street Journal повідомили поінформовані джерела.

Проанонсовані напередодні президентом України кадрові рішення втілилися в життя. Був звільнений, зокрема, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Також, вочевидь, після скандалу про ціни на продукти для ЗСУ був звільнений заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов.

Звільнені з посад також ще кілька заступників міністрів Кабміну. Були звільнені ще 5 голів ОВА, зокрема Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух) та Київської (Олексій Кулеба). Що означають масові звільнення?

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