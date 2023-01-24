- Президент США Джо Байден схиляється до того, аби відправити декілька танків M1 Abrams в Україну через позицію Німеччини щодо власних танків «Леопард». Відповідне рішення може з'явитися вже цього тижня. Про це виданню The Wall Street Journal повідомили поінформовані джерела.
- Проанонсовані напередодні президентом України кадрові рішення втілилися в життя. Був звільнений, зокрема, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Також, вочевидь, після скандалу про ціни на продукти для ЗСУ був звільнений заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов.
- Звільнені з посад також ще кілька заступників міністрів Кабміну. Були звільнені ще 5 голів ОВА, зокрема Дніпропетровської (Валентин Резніченко) Запорізької (Олександр Старух) та Київської (Олексій Кулеба). Що означають масові звільнення?
Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 20:00 на @Радіо Свобода:
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