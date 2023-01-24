У ЄС вітають «серйозне ставлення» України до корупційних викликів – речниця

Європейська комісія 24 січня привітала повідомлення з України, які свідчать про серйозне ставлення влади до проблеми корупції, повідомила речниця Європейської комісії Ана Пісонеро.

Вона заявила, що не може коментувати поточні кримінальні справи, але сказала, що «ми, звичайно, вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань».

Україна отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року.

«Антикорупційні заходи, звичайно, є важливим виміром процесу вступу до ЄС. І вони також є частиною політичних умов для продовження макрофінансової допомоги», відзначила Пісонеро.

Кілька українських високопосадовців пішли у відставку або були звільнені президентом Володимиром Зеленським 24 січня. Ці події відбулися на тлі повідомлень про розслідування імовірного постачання харчів до українського війська за завищеними цінами.