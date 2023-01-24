Симоненка звільнено з посади заступника генпрокурора – ОГП

Олексія Симоненка звільнено з посади заступника генерального прокурора України, повідомляє Офіс генепрокурора в Telegram.

«Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка», – йдеться у повідомленні.

Нещодавно видання «Українська правда» повідомляло, що заступник генерального прокурора Олексій Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що відтепер українським посадовцям більше не вдасться їздити за кордон із недержавною метою. За його словами, заборона стосується всіх посадових осіб центральної і різних рівнів місцевої влади, також правоохоронців, народних обранців, прокурорів тощо. Перелік посадовців, кому не можна виїжджати в період воєнного стану не у службові відрядження, є ТУТ.