Зеленський: РНБО ухвалила рішення щодо виїзду чиновників за кордон

Українським посадовцям більше не вдасться їздити за кордон із недержавною метою, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», – сказав президент.

За його словами, у пʼятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Нещодавно видання «Українська правда» повідомляло, що заступник генерального прокурора Олексій Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.