НАЗК вимагає від Резнікова провести службове розслідування щодо голови департаменту закупівель

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков ініціював службове розслідування щодо начальника департаменту державних закупівель у Міністерстві оборни – про це НАЗК повідомило 24 січня.

За повідомленням, голова Агентства Олександр Новіков напередодні вніс припис міністру оборону Олексію Резнікову про проведення службового розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель, щоб «з’ясувати обставини надання Агентству недостовірної інформації про аудиторський звіт, а також порушення термінів відповіді».

«Це дасть змогу притягнути керівника Департаменту до дисциплінарної відповідальності в рамках військового статуту, оскільки він є військовослужбовцем. Крім того, 16 січня НАЗК склало адміністративний протокол про правопорушення, пов’язане з корупцією, щодо керівника департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдана Хмельницького», – йдеться в повідомленні.

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Як пояснюють у відомстві, НАЗК минулого грудня перевіряло наявність корупційних ризиків у діяльності Міноборони. Для цього Агентство звернулося до міністерства з вимогою надати копію аудиторського звіту Департаменту внутрішнього аудиту міністерства, аби перевірити, чи ефективно воно вживає заходів проти корупційних ризиків.

«У відповідь на вимогу НАЗК Богдан Хмельницький надіслав листа, у якому заявив, що такого звіту немає і надати його він не може. Пізніше стало відомо, що цей посадовець під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіту немає і він не може його надати», – заявляє НАЗК.

Відомство стверджує, що таким чином посадовець порушив вимоги закону «Про запобігання корупції» щодо термінів відповіді.

Міністерство оборони наразі не коментувало припис НАЗК.

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Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони. Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період».