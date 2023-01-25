Резніков повідомив комітету Ради про звільнення відповідального за закупівлі в Міноборони – депутати

Директора департаменту закупівель в Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а нещодавно звільнили. Про це міністр Олексій Резніков повідомив членам антикорупційного комітету Верховної Ради напередодні, передають народні депутати.

Зокрема, голова комітету Анастасія Радіна («Слуга народу») повідомила з посиланням на міністра, що наразі харчування військових забезпечують контракти минулого року. Міноборони заявило про помилки в контракті, який фігурував у розслідуванні журналістів, і про перевірки для їх виправлення.

«Міністр не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування. Натомість, звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова», – цитує вона.

Водночас Радіна заявила, що перевірити ціноутворення в рамках засідання комітету неможливо, відтак парламентарі продовжуватимуть перевіряти дані, наведені Міноборони.

Заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, також із посиланням на Резнікова, повідомив, що Хмельницького відсторонили в грудні 2022 року і звільнили в 20-х числах січня.

«Зараз сферу закупівель перевіряє і Державна аудиторська служба (за запитом Міністра) і планує перевіряти Рахункова палата (за запитом голови комітету Анастасії Радіної). Правоохоронні та антикорупційні органи задоволені співпрацею з міністерством по розслідуванню цих справ. Хоча, поки Хмельницький очолював департамент, питання були. Через це НАЗК навіть склало адміністративний протокол», – нагадав народний депутат від «Голосу».

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Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Після цього стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міноборони. Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попросив запросити на це засідання представників НАБУ та ДБР.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони. Перед цим Міністерство оборони України заявило, що готує матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування щодо «поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоду інтересам оборони в особливий період».