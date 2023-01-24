«Відповідні кроки будуть і надалі» – Зеленський про кадрові рішення

Президент України Володимир Зеленський анонсував подальші кадрові зміни.

«Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово – «чергові». Відповідні кроки будуть і надалі – кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає», – сказав голова держави у вечірньому зверненні.

За його словами, будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, «прибирається й буде прибиратися».

«Це справедливо, це потрібно для нашого захисту й це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою», – заявив президент.

За словами Зеленського, 24 січня своїм указом він ввів у дію ще одне рішення РНБО. Подробиці цього рішення він пообіцяв надати згодом. На сайті президента відповідного указу поки немає.

Раніше того ж дня Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій.

Згідно з поданими ними заявами, Зеленський звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, Запорізької ОВА Олександра Старуха, Сумської ОВА Дмитра Живицького, Херсонської ОВА Ярослава Янушевича і Київської ОВА Олексія Кулебу.

Кулебу голова держави призначив заступником голови Офісу президента замість Кирила Тимошенка.

Напередодні президент Зеленський повідомив про ухвалені кадрові рішення у структурах центральної і місцевої влади, а також у правоохоронній системі. Про причини кадрових змін він не повідомляв.

Крім того, 23 січня президент ввів у дію рішення РНБО, за яким, за його словами, українським посадовцям більше не вдасться їздити за кордон із недержавною метою.