Суд відправив колишнього заступника міністра Лозинського під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під цілодобовий домашній арешт.

Відповідно до рішення суду, Лозинський не може без дозволу слідчого залишати місце перебування до 2 березня 2023 року.

Прокуратура просила про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

22 січня у Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття і припинення діяльності організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. За даними слідчих, до складу групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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За повідомленням, його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.

Ці кошти, за даними НАБУ і САП, він отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання й техніки за завищеними цінами.