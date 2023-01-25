Голова Одеської ОВА прокоментував затримання мера одного з міст Одещини

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив, що правоохоронці затримали мера міста Рені і депутата міської ради.

«НАБУ і САП викрили «на гарячому» мера міста Рені Ігора Плехова та депутата Ренійської міської ради Івана Подойлова під час отримання ними неправомірної вигоди у вигляді 50 тисяч доларів США. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення їм про підозру», – заявив він.

Марченко закликав чекати на рішення суду щодо провини затримання, але висловив думку, що «сам прецедент говорить про те, що не всі розуміють, чим насправді повинні займатись на своїх посадах держслужбовці».

Читайте також: Суд відправив колишнього заступника міністра Лозинського під домашній арешт

«Тож закликаю всіх посадових осіб незалежно від займаної посади виконувати свої обов’язки та працювати на благо мешканців Одещини і перемогу, а не створювати подібні ганебні прецеденти», – додав голова області.

Раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про затримання міського голови одного з міст Одещини та депутата міської ради. За даними правоохоронців, посадовці вимагали 100 тисяч доларів за «сприяння» виділенню земельної ділянки в оренду під складські приміщення.

Правоохоронці не називали імен затриманих. Міська рада Рені наразі не коментувала подію.