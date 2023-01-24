ВАКС заарештував підозрюваного в наданні Лозинському хабара під заставу в 100 мільйонів гривень

Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання НАБУ щодо запобіжного заходу для фігуранта справи про надання хабара колишньому заступнику міністра громад, територій та інфраструктури і взяла його під варту. Про це пресслужба ВАКС повідомила 24 січня.

«Слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 гривень», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваного, ім’я якого не називають, взяли під варту до 24 березня включно.

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Напередодні стало відомо, що співробітники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили і припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. За даними слідчих, до складу групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За повідомленням, його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.

Ці кошти, за даними НАБУ і САП, він отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання й техніки за завищеними цінами.