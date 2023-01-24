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ВАКС заарештував підозрюваного в наданні Лозинському хабара під заставу в 100 мільйонів гривень

Таким чином слідча суддя ВАКС задовольнила клопотання детектива Національного антикорупційного бюро

Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання НАБУ щодо запобіжного заходу для фігуранта справи про надання хабара колишньому заступнику міністра громад, територій та інфраструктури і взяла його під варту. Про це пресслужба ВАКС повідомила 24 січня.

«Слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 гривень», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваного, ім’я якого не називають, взяли під варту до 24 березня включно.

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Напередодні стало відомо, що співробітники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили і припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. За даними слідчих, до складу групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За повідомленням, його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.

Ці кошти, за даними НАБУ і САП, він отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання й техніки за завищеними цінами.

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