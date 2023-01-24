Відбір директора НАБУ виходить на фінішну пряму – прем’єр

Розбудова антикорупційної архітектури триває, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 січня.

«На фінішну пряму виходить процес відбору директора Національного антикорупційного бюро. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції», – сказав він.

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Голова уряду додав, що паралельно з антикорупційними інституціями тривають три дотичні реформи: зменшення ролі держави в економіці, цифровізація та реформа державного управління.

Президент України Володимир Зеленський 17 липня закликав призначити очільників антикорупційних органів – САП та НАБУ.

Попередній очільник НАБУ Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.