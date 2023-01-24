Загроза «рівня глобальної зміни клімату, чи приходу до влади нацистів»: як Захід переосмислює вплив викрадених у країн грошей

Широкомасштабна війна Росії проти Україну демократичні країни значно збільшили свої зусилля у боротьбі з міжнародними кримінальними мережами корумпованих політиків, які обкрадають свої країни та ховають гроші в успішних економіках або офшорах. Дослідники проаналізували те, як Захід переосмислив ризики деструктивного впливу клептократії? А також те, до яких хитрощів вдаються клептократи, щоб приховати вкрадені у своїх країн гроші? Про це пише Голос Америки.

За даними часопису Economist у 2021 році росіяни були на восьмому місці серед покупців нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах, а у 2022 році, після запровадження санкцій через широкомасштабну війну проти України, стали номером один.

Національний фонд демократії (NED) у Вашингтоні представив дослідження «Клептократична адаптація: наступні кроки в боротьбі з клептократією».

ОАЕ і Туреччина: все складно

Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина привернули особливу увагу на тлі посилення західних санкцій проти Росії, наголошує одна з співавторкою дослідження Джоді Вітторі з Джорджтаунського університету.

Не тому, що вони є потенційними каналами фінансування тероризму, а тому що їхня система дуже відкрита для цього

Обидві ці країни внесені до списку Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF) «через те, що вони активно залучені у відмивання грошей» та через те, що їхні фінансові системи потенційно можуть використовувати терористи.

«Не тому, що вони є потенційними каналами фінансування тероризму, а тому що їхня система дуже відкрита для цього. Ми бачили багато яхт, літаків і такого іншого, що приземляється в обох країнах. Багато вказівок на те, що це було відносно гостинне місце... Принаймні, багато запитань вони не ставлять, коли з’являються російські олігархи та їхні гроші», – каже Вітторі.

У випадку Туреччини, наголошує дослідниця, це – особлива проблема для Заходу, тому що ця країна є членом НАТО. І зараз, коли до Альянсу хочуть прийняти Фінляндію та Швецію, Анкара має це схвалити.

З іншого боку, Туреччина допомагає Україні зброєю, сприяє вивезенню українського зерна і не пропустила через Босфор російські військові кораблі до Чорного моря.



«Тому, якщо ми захочемо, наприклад, натиснути на Туреччину, щоб вона не допомагала росіянам уникати санкцій, це може зашкодити більшим стратегічним цілям Заходу, включно зі захистом України», – зауважує дослідниця.

Подібна ситуація і з ОАЕ – це стратегічно важлива країна, в якій розташовані американські та французькі морські бази, каже Вітторі.

За війною стоять гроші російських олігархів

Війна, яку розв'язала Росія в Європі, показала демократичному світу яку загрозу несуть «брудні гроші». Захід переконався у серйозній загрозі, стверджують дослідники, які вивчають «транснаціональну клептократію» та шукають шляхи протидії.

Клептократія є справжньою небезпекою

«Вторгнення в Україну змінило фокус уваги демократій, які відчули загрозу транснаціональної клептократії. Вторгнення показало цю реальну небезпеку. З якоїсь туманної субстанції, з приводу якої ми «занепокоєні», вона перетворилася на справжню, провідну проблему», – сказав Метью Пейдж з Фонду Карнегі за міжнародний мир, другий співавтор дослідження.

Пейдж, який має багатолітній досвід у вивченні шляхів, якими збагачуються та приховують своє багатство корумповані політики з усіх країн – від Росії до Нігерії, каже, що і цього року міжнародна клептократія змінювала схеми, фірми, країни, де вони переховують свої статки.

Стали самовдоволеними після років фактичної безкарності

Але зусилля та швидкість вжиття нових заходів з боку світових демократій, за словами Пейджа, все ж викликали, принаймні на початку, певний дискомфорт у «багатьох тих клептократичних акторів, багато з яких стали самовдоволеними після років фактичної безкарності або відносно незначного тиску з боку демократій».

Як каже Пейдж, клептократи з авторитарних країн постійно шукають нові схеми, як заховати свої награбовані гроші, і випереджають у цьому не лише правоохоронні органи, але і журналістів-розслідувачів, і представників громадянського суспільства.

За словами Пейджа, західні країни відчули з боку глобальної корупції стратегічну загрозу – небезпеку «рівня глобальної зміни клімату, чи такої, яку становив прихід до влади фашистів у середині ХХ століття».

Бо глобальна корупція крім прямих збитків, які вони завдає, руйнує демократію зсередини, підточує її основи.