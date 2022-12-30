Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Bloomberg: від 24 лютого найбагатші росіяни втратили понад 93 млрд доларів

За підрахунками агентства, безпосередньо 24 лютого – у день початку повномасштабної війни – найбагатші росіяни втратили 46,6 мільярда доларів

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну найбагатші росіяни втратили понад 93 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

За підрахунками агентства, безпосередньо 24 лютого – у день початку повномасштабної війни – найбагатші росіяни втратили 46,6 мільярда доларів. У наступні місяці після запровадження західних санкцій вони втратили ще 47 мільярдів доларів.

На початку листопада втрати найбагатших росіян оцінювалися у 83 мільярди доларів. Ці дані наводились у рейтингу Bloomberg Billionaires Index про вартість активів 500 найбагатших людей планети, до якого входять 25 росіян. Найбільших втрат зазнали співвласники НОВАТЕКу близький до президента Росії Володимира Путіна підприємець Геннадій Тимченко і Леонід Михельсон – понад вісім мільярдів доларів кожен.

У відсотковому співвідношенні лідером за втратами виявився голова ради директорів групи компаній «Ренова» Віктор Вексельберг – його статки зменшилися більш ніж на 60% і нині складають 11,2 мільярда доларів. Також майже половину своїх статків втратив від початку року Роман Абрамович: вони зменшився з 18 мільярдів до 9,7 мільярда доларів.

Сукупні статки найбагатших бізнесменів України з лютого скоротилися більш ніж на 20 мільярдів доларів — із 40 до 22,5 мільярда доларів, підрахував український Forbes.

Як зазначає Bloomberg, зниження активів мільярдерів – загальносвітова тенденція, викликана зростанням інфляції, посиленням політики центральних банків, а також війною Росії проти України та санкціями. За рік лише перші 500 бізнесменів зі списку найбагатших людей планети втратили майже один трильйон 400 мільярдів доларів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG