Bloomberg: від 24 лютого найбагатші росіяни втратили понад 93 млрд доларів

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну найбагатші росіяни втратили понад 93 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

За підрахунками агентства, безпосередньо 24 лютого – у день початку повномасштабної війни – найбагатші росіяни втратили 46,6 мільярда доларів. У наступні місяці після запровадження західних санкцій вони втратили ще 47 мільярдів доларів.

На початку листопада втрати найбагатших росіян оцінювалися у 83 мільярди доларів. Ці дані наводились у рейтингу Bloomberg Billionaires Index про вартість активів 500 найбагатших людей планети, до якого входять 25 росіян. Найбільших втрат зазнали співвласники НОВАТЕКу близький до президента Росії Володимира Путіна підприємець Геннадій Тимченко і Леонід Михельсон – понад вісім мільярдів доларів кожен.

У відсотковому співвідношенні лідером за втратами виявився голова ради директорів групи компаній «Ренова» Віктор Вексельберг – його статки зменшилися більш ніж на 60% і нині складають 11,2 мільярда доларів. Також майже половину своїх статків втратив від початку року Роман Абрамович: вони зменшився з 18 мільярдів до 9,7 мільярда доларів.

Сукупні статки найбагатших бізнесменів України з лютого скоротилися більш ніж на 20 мільярдів доларів — із 40 до 22,5 мільярда доларів, підрахував український Forbes.

Як зазначає Bloomberg, зниження активів мільярдерів – загальносвітова тенденція, викликана зростанням інфляції, посиленням політики центральних банків, а також війною Росії проти України та санкціями. За рік лише перші 500 бізнесменів зі списку найбагатших людей планети втратили майже один трильйон 400 мільярдів доларів.