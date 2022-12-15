Російський олігарх Фрідман в обхід санкцій позбувся своїх активів у Данії та Польщі – «Схеми»

Наближений до Володимира Путіна російський олігарх Михайло Фрідман, який в Україні володіє «Альфа-банком», «Київстаром» та «Моршинською», в обхід санкцій ЄС позбувся низки своїх європейських активів. А саме – продав ІТ-бізнес у Данії та продовольчу компанію у Польщі. Це дало змогу вивести ці активи, в які протягом останніх двох років було інвестовано понад пів мільярда євро, з-під потенційної конфіскації в інтересах України. Наразі Європейський союз працює над тим, щоб визнати обхід та порушення санкцій кримінальним злочином. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

Як встановили журналісти, 1 квітня 2022-го року мальтійська інвестиційна компанія PHM Investments Europe Limited, одним із бенефіціарних власників якої є Михайло Фрідман, відчужила акції данської компанії «PHM Danish Topco ApS» (наразі – «EET Group Holdings ApS»). Ця компанія – ІТ-дистриб’ютор, який працює у двадцяти країнах Європи і представляє понад тисячу брендів. Відповідно до даних з аудиторського звіту мальтійської компанії, на початку цього року вона інвестувала в цей ІТ-бізнес майже 250 млн євро.

«Схеми» виявили, що продаж акцій відбувся через місяць після того, як 28 лютого 2022-го року Європейський союз у відповідь на військову агресію Росії проти України запровадив персональні санкції проти Михайла Фрідмана, а також його бізнес-партнера Петра Авена. Такі санкції передбачають блокування рахунків, активів, а також заборону перельотів.

Також вже після запровадження європейських санкцій згадана мальтійська фірма Фрідмана відчужила акції ще однієї компанії PHM SF Dutch Topco B.V., яка володіла польською фірмою-виробником готової їжі Maga Foods.

25 квітня 2022-го року міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі вніс Maga Foods до санкційного списку країни, оскільки, за даними посадовців, опосередкованими власниками фірми на той момент значились зокрема, російські підсанкційні олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен. Після запровадження таких санкцій і, відповідно, замороження рахунків – працівники польської компанії влітку цього року організували мітинг, переконуючи, що громадян Росії серед власників немає.

31 березня цього року, через місяць після запровадження санкцій ЄС, російські підприємці позбулися акцій PHM SF Dutch Topco B.V., а, відповідно, і Maga Foods, перепродавши їх. Після зміни власника – польська компанія попросила виключити її із санкційного списку країни. Але польські посадовці відхилили таку апеляцію, оскільки зміна власників відбулася вже після введення санкцій.

Крім того, йдеться у розслідуванні, новий власник акцій – новостворена нідерландська фірма Signature Foods Group B.V. – взяв кредит на купівлю таких акцій у іншої компанії, опосередкованим співвласником якої через LetterOne Investment Holdings SA є Михайло Фрідман.

Власне, через це апеляцію польської фірми і відхилили. Але, як зазначають «Схеми», через два місяці після цього новий власник польського виробника їжі Signature Foods Group B.V. знайшов іншу лазівку для уникнення санкцій і ліквідував компанію Maga Foods, розірвавши таким чином усі формальні зв'язки із російськими підсанкційними бізнесменами Фрідманом та Авеном.

«Коли ліквідується підприємство – його акції розпродаються. І їх просто викупили усі працівники Maga Foods, для того, щоб стати акціонерами компанії і стерти будь-який зв’язок з попереднім власником акцій паном Фрідманом», – пояснила журналістам юридична радниця Transparency International Ukraine Наталя Січевлюк.

Зрештою після ліквідації Maga Foods, у серпні 2022 року міністр внутрішніх справ Польщі виключив компанію Maga Foods із санкційного списку.

Тобто олігархи Фрідман та Авен вже після введення санкцій на рівні Євросоюзу позбулися двох бізнесів у двох країнах-членах ЄС, в які за цей та попередній роки проінвестували понад пів мільярда євро.

«Схеми» звернулись до Михайла Фрідмана та Петра Авена з проханням про коментар та чекають на відповідь. Також наведені у розслідуванні факти журналісти виклали у листі на адресу президента Європейської Ради і запитали, чи контролює ЄС активи підсанкційних осіб і якою буде відповідальність для російських олігархів за обхід санкцій. Відповідь буде оприлюднена, щойно редакція її отримає.

28 листопада Європейський союз додав обхід санкційних обмежень до переліку злочинів «за законами ЄС». На початку грудня Європейська комісія запропонувала включити туди незамороження активів та обхід санкцій. Максимальне покарання, яке пропонується за такі злочини – позбавлення волі до 5 років. Фінальне рішення тепер – за Європарламентом.

«Тобто, якщо російським олігархам вже вдалось продати активи або переписати на пов’язані із ними фірми – то конфіскувати майно чи бізнес на користь України навряд чи вийде. Це стане можливим за умов дії згаданої директиви ЄС – яка запроваджує кримінальну відповідальність за обхід санкцій», – йдеться в розслідуванні.

Раніше стало відомо, що Михайла Фрідмана затримали 1 грудня у Лондоні. Разом із ним – чоловіка із сумкою, повною готівки. Повідомлялось, що затримання пов’язане із порушенням санкцій, введених Британією проти Фрідмана, якими передбачено замороження активів та рахунків. Фрідмана звільнили під заставу.