NCA: в Лондоні затримали та звільнили під заставу російського мільярдера

У Лондоні за підозрою в відмиванні коштів та змові з метою обману правоохоронців затримали російського бізнесмена, про це повідомило Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA).

За інформацією ВВС, російського бізнесмена було затримано у його маєтку в Лондоні. Ще одного фігуранта було заарештовано поліцією, коли той намагався втекти з сумкою заповненою готівкою.

В операції брали участь понад 50 офіцерів Національне агентство боротьби зі злочинністю. Під час обшуку в будинку російського бізнесмена було вилучено кілька цифрових пристроїв та значну суму готівки, уточнили в Нацагенстві.

Грем Біггар, генеральний директор Нацагентства, зазначив, що створений цього року підрозділ досяг «значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів».

Усі троє заарештованих, чиї імена не називаються, були відпущені під заставу.

На сьогоднішній день NCA забезпечило майже 100 дій, які усувають або зменшують кримінальну загрозу проти еліт, пов'язаних із президентом РФ Володимиром Путіним, та їхніх поплічників.

Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела стверджує, що йдеться про мільярдера, співзасновника Альфа-Банку та власника групи Letter One Михайла Фрідмана. Про те, що йдеться про Фрідмана, повідомило й російське агентство ТАРС із посиланням на власне джерело в його оточенні.

Джерела УП в оточенні олігарха уточнили, що наразі він перебуває вдома у Лондоні.

Посольство Росії в Лондоні зазначило, що «зажадало від британської влади негайно повідомити про причини та обставини затримання» російського бізнесмена. У його повідомленні ім'я бізнесмена не вказано, пише «Радіо Свобода».

26 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

13 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління «Альфа-банку» повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податку. За даними правоохоронців, йдеться про ухилення на загальну суму 18,3 мільйона гривень під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента, а кінцевим власником самого банку є російський олігарх.

У самому «Альфа-банку» назвали ці підозри «безпідставними».