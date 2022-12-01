США: прокуратура хоче арештувати понад 5 мільйонів доларів російського олігарха Малофєєва

Прокурори Сполучених Штатів зробили подання на арешт понад 5 мільйонів доларів на банківському рахунку російського олігарха Костянтина Малофєєва, який, за їхніми даними, роками фінансував бойовиків на сході України.

Цивільна скарга про конфіскацію, подана 30 листопада до федерального суду США на Мангеттені, є останнім із заходів влади США проти Малофєєва та частиною ширшої спроби влади переслідувати активи, що належать багатим і політично заангажованим росіянам.

Наразі немає відповіді на електронний лист, який Радіо Свобода надіслала телеканалу Малофєєва «Царьград» з проханням про коментар.

Читайте також: «Православний шахідизм» та неоязичницька теологія війни московського патріарха Кирила

У своїй судовій заяві прокурори США стверджують, що олігарх використовував підставну компанію Сейшельських островів у березні 2014 року, щоб інвестувати 10 мільйонів доларів в акції банку в Техасі.

Прокурори заявили, що він продав підставну компанію в 2015 році неназваному грецькому бізнес-партнеру за 1 долар. Але угода купівлі-продажу була нібито датована заднім числом до липня 2014 року, до накладення санкцій.

Згідно зі скаргою, техаський банк під назвою Strategic Growth Bancorp визнав Малофєєва власником оригінальних акцій і повідомив про спробу передачі Міністерство фінансів.

Читайте також: США ввели санкції проти 28 російських компаній та 14 фізосіб

Пізніше акції Малофєєва були конвертовані в готівку та покладені на заблокований рахунок, коли Strategic Growth Bancorp об’єднався з іншим банком Sunflower Bank, що базується в Денвері.

Ані Strategic Growth Bancorp, ані Sunflower Bank не були звинувачені в правопорушеннях.

На самого Малофєєва в березні порушили кримінальну справу. Його звинувачують в ухиленні від санкцій і використанні співучасників для придбання медіа-організацій по всій Європі. Він також потрапив під санкції Міністерства фінансів США.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому влада США та Заходу активізували зусилля, спрямовані на переслідування активів – банківських рахунків, яхт, приватних літаків, особняків – якими володіють заможні росіяни, пов’язані з політикою.