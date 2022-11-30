Чотирьох осиротілих на війні в Україні левенят перевезли до США

Чотирьох осиротілих і врятованих на війні в Україні левенят перевезли у заповідник в американському штаті Міннесота, де у місцевому притулку для тварин їм обіцяють забезпечити постійний прихисток, повідомляє агенція Associated Press з посиланням на Міжнародний фонд захисту тварин.

Левенята з іменами Тарас, Стефанія, Леся та Прада віком від чотирьох до п’яти місяців провели останні три тижні в зоопарку в польській Познані, перед тим, як прибули літаком до США.

Троє дитинчат були врятовані біля Одеси, одна з них – Прада, народилася в Києві. Рятувальники не знають, що сталося з матерями левенят.

«Ці дитинчата пережили більше у своєму короткому житті, ніж будь-яка тварина», – заявила Мередіт Вітні, керівниця програми порятунку Фонду дикої природи.

Новий дім українських левенят – заповідник Wildcat, що за 145 кілометрів на північ від Міннеаполісу.

Повідомляється, що тварин оглянув ветеринар, їм виділили тепле місце для відпочинку. Політ частково фінансувався одним з американських благодійних фондів.

За даними «Укрзалізниці» станом на початок травня, тільки поїздами через війну були евакуйовані понад 102 тисячі тварин.