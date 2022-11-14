США ввели санкції проти 28 російських компаній та 14 фізосіб

США вчергове розширили санкції проти РФ, наклавши обмеження на 28 російських компаній та 14 фізичних осіб.

Так, під американські санкції потрапили організації, зареєстровані у Швейцарії, Росії, ОАЕ, на Віргінських островах та Люксембурзі, а також вісім повітряних суден.

У санкційному списку опинилася сім’я російського олігарха та члена Ради Федерації Сулеймана Керімова, а також пов’язані з ним компанії. Обмеження зачепили дружину Керімова, двох доньок та сина. Сам Керімов перебуває в санкційному списку США з 2018 року.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен анонсувала нові санкції США щодо транснаціональної мережі фізичних осіб та компаній, які закуповували та постачали Росії військові технології.

Після російського вторгнення в Україну США запровадили кілька пакетів санкцій проти Росії, у тому числі щодо російського військово-промислового комплексу, щоб позбавити його доступу до «критично важливих ресурсів» у таких галузях, як електроніка та аерокосмічна промисловість. Минулого тижня Вашингтон вирішив більше не вважати російську економіку ринковою.