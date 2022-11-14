США запровадять нові санкції проти компаній і осіб, що постачали військові технології Росії

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США запровадять нові санкції щодо транснаціональної мережі фізичних осіб та компаній, які закуповували та постачали Росії військові технології.

«Це частина наших масштабних зусиль щодо протидії воєнним діям Росії та позбавлення її доступу до необхідного обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю», – сказала Єллен на полях саміту «Групи двадцяти» на Балі.

Санкції, за її словами, стосуватимуться 14 осіб та 28 організацій, зокрема, фінансових посередників. Більш детальну інформацію Єллен надати відмовилася. Офіційно про санкції буде оголошено пізніше 14 листопада, повідомила міністр фінансів США.

Після російського вторгнення в Україну США запровадили кілька пакетів санкцій проти Росії, у тому числі щодо російського військово-промислового комплексу, щоб позбавити його доступу до «критично важливих ресурсів» у таких галузях, як електроніка та аерокосмічна промисловість. Минулого тижня Вашингтон вирішив більше не вважати російську економіку ринковою.