У «Альфа-банку» вважають безпідставними підозри щодо експосадовців в несплаті податків

Пресслужба «Альфа-банку» прокоментувала для Радіо Свобода повідомлення Офісу генерального прокурора щодо ймовірного ухилення від сплати податків колишніми високопосадовцями банку.

«Ми обізнані щодо факту вручення підозри та водночас не бачимо жодних підстав для цього звинувачення. В межах усіх справ до суб’єктів підприємництва в Україні вручення підозри – це одна з найпоширеніших дій правоохоронних органів», – зазначають у банку.

Установа вказує на те, що справа відкрита за фактом можливої несплати податків.

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«Зі свого боку ми сприяємо правоохоронним органам та впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення. «Альфа-Банк Україна» працює згідно з законодавством України та міжнародними стандартами», – йдеться в коментарі.

Пресслужба стверджує, що банк ніколи не виводив кошти з України і щорічно сплачує близько 1,5 мільярда податків усіх рівнів.

«За час війни ми надали допомогу ЗСУ на 80 мільйонів гривень. Сума, що інкримінується, у розмірі 18 мільйонів гривень, незрівнянно невелика, тож в цілому відсутня логіка у спробі її несплати. Віримо, що правоохоронці розберуться та звинувачення одного з найбільших банків України в несплаті податків стануть прикрим непорозумінням», – додають в установі.

Раніше 13 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління одного із найбільших приватних банків України повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податку.

За даними правоохоронців, йдеться про ухилення на загальну суму 18,3 мільйона гривень під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента, а кінцевим власником самого банку є російський олігарх.

В Офісі генпрокурора не повідомляють назви самого банку та прізвищ підозрюваних, однак, обставини, викладені ОГП, вказують на те, що йдеться про «Альфа-банк». 90% акцій банку на 1 січня 2022 року належали російському олігарху Михайлу Фрідману.