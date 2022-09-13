В Україні арештували вертоліт і запчастини, завезені з Білорусі й Росії для ремонту – ОГП

Суд заарештував майно на загальну вартість у майже 300 мільйонів гривень, повідомив Офіс генерального прокурора 13 вересня.

Під арешт у тому числі потрапили вертоліт, частини гвинтів до нього та авіаційний турбореактивний двигун.

«До початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міноборони республіки Білорусь, білоруських та російських підприємств», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура додала, що зараз арештоване майно в процесі передачі на потреби Збройних сил України.

Арешт відбувся в рамках кримінальної справи за статтею про колабораційну діяльність.

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Крім того, як зазначають у Офісі генпрокурора, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти одного з цих білоруських підприємств. Основними замовники послуг російських підприємств були Федеральна служба військ Національної гвардії Росії, російське міністерство внутрішніх справ та управління справами президента Росії.

Національна поліція 4 вересня повідомила про черговий арешт майна російських та білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень.