В Україні працювали 9 компаній, підконтрольних ексдепутату Держдуми Росії – БЕБ

В Україні працювали дев’ять підприємств, підконтрольних колишньому депутату Державної думи Росії – про це Бюро економічної безпеки заявило 6 вересня.

«Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату Державної думи РФ, полковнику армії РФ, які провадили діяльність на території України», – йдеться в повідомленні.

Одна з компаній, про які йдеться, займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів – слідство встановило, що підприємство ухилялося від сплати податків на суму понад 132 мільйони гривень. Згодом з’ясувалося, що один із комбінатів в Україні перерахував цій компанії загалом понад 129 мільйонів гривень протягом тривалого часу. Ці дії БЕБ розцінило як спробу легалізації коштів.

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«За ініціативи БЕБ, ухвалою слідчого судді районного суду міста Києва накладено арешт на 25 об’єктів нерухомого майна компанії та комбінату. Їх орієнтовна вартість становить понад 1 мільярд гривень», – заявляє Бюро.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків і відмивання коштів.

Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство про націоналізацію російських об’єктів на своїй території та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від нищення військами РФ.