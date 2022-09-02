Арештований у Вінниці бізнес російського олігарха вартістю понад 2 млрд гривень передали АРМА – СБУ

Служба безпеки України передала Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештований у Вінниці бізнес російського олігарха вартістю понад 2 млрд гривень.



У пресслужбі відомства у телеграмі уточнюють, що йдеться про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член провладної політичної партії «Единая Россия».



В управління держави, як повідомляють в службі, перейшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд. грн;

готова продукція та сировина, вартістю понад 500 млн грн, які була на складах.

«Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника. Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та зупинено», – йдеться у повідомленні.



У СБУ наголошують, що арешт активів компанії відбувався у межах кримінального провадження.

За даними Офісу генпрокурора, менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався вивезти продукцію, використовуючи символіку Червоного Хреста.