WSJ: російський олігарх пропонує мільярд доларів Україні, сподіваючись на зняття санкцій

Російський олігарх Михайло Фрідман запропонував виплатити один мільярд доларів із власних коштів українському «Альфа-Банку» на фінансування проєктів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я продовольчою й енергетичною безпекою, пише Wall Street Journal. Метою цієї пропозиції, за даними видання, було зняття санкцій, накладених раніше на Фрідмана Великою Британією.

Фрідман – один зі співвласників українського «Альфа-Банку», який організаційно ніяк не пов’язаний із російським «Альфа-Банком».

У банку підтвердили, що така пропозиція була зроблена і надіслана для отримання схвалення до українського Національного банку.

У банку також наголосили, що вважають цю пропозицію важливою, оскільки кошти підуть на повоєнне відновлення країни. Сам Фрідман заявив WSJ, що не висував ніяких умов, зокрема пов’язаних зі зняттям санкцій. У МЗС Великої Британії заявили, що Лондон не підтримує ніяких дій, спрямованих на ухилення від санкцій.

Окрім Британії, де живе Фрідман, санкції проти нього запровадив також Євросоюз – але не США.

Санкції запровадили у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну. Британська влада вважає, що Фрідман, як і його бізнес-партнер Петро Авен, як великий бізнесмен, має вплив на президента Росії Володимира Путіна. Фрідман це заперечує. У березні, невдовзі після запровадження санкцій, він сказав, що потрапив у «дивне становище», відчуваючи труднощі з оплатою навіть незначних витрат, зокрема послуг прибиральниці.

Forbes зараз оцінює статки Фрідмана приблизно в 11,8 мільярда доларів.