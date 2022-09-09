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WSJ: російський олігарх пропонує мільярд доларів Україні, сподіваючись на зняття санкцій

Сам Фрідман заявив WSJ, що не висував ніяких умов, зокрема пов’язаних зі зняттям санкцій

Російський олігарх Михайло Фрідман запропонував виплатити один мільярд доларів із власних коштів українському «Альфа-Банку» на фінансування проєктів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я продовольчою й енергетичною безпекою, пише Wall Street Journal. Метою цієї пропозиції, за даними видання, було зняття санкцій, накладених раніше на Фрідмана Великою Британією.

Фрідман – один зі співвласників українського «Альфа-Банку», який організаційно ніяк не пов’язаний із російським «Альфа-Банком».

У банку підтвердили, що така пропозиція була зроблена і надіслана для отримання схвалення до українського Національного банку.

У банку також наголосили, що вважають цю пропозицію важливою, оскільки кошти підуть на повоєнне відновлення країни. Сам Фрідман заявив WSJ, що не висував ніяких умов, зокрема пов’язаних зі зняттям санкцій. У МЗС Великої Британії заявили, що Лондон не підтримує ніяких дій, спрямованих на ухилення від санкцій.

Окрім Британії, де живе Фрідман, санкції проти нього запровадив також Євросоюз – але не США.

Санкції запровадили у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну. Британська влада вважає, що Фрідман, як і його бізнес-партнер Петро Авен, як великий бізнесмен, має вплив на президента Росії Володимира Путіна. Фрідман це заперечує. У березні, невдовзі після запровадження санкцій, він сказав, що потрапив у «дивне становище», відчуваючи труднощі з оплатою навіть незначних витрат, зокрема послуг прибиральниці.

Forbes зараз оцінює статки Фрідмана приблизно в 11,8 мільярда доларів.

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