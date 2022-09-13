Екскерівникам одного з найбільших приватних банків України повідомили про підозру – Офіс генпрокурора

Колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління одного із найбільших приватних банків України повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податку, зазначає Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, йдеться про ухилення на загальну суму 18,3 мільйона гривень під час виплати роялті упродовж десяти місяців на адресу кіпрського нерезидента, а кінцевим власником самого банку є російський олігарх.

«Група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній і приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування», – повідомляє Офіс генпрокурора.

В ОГП також додали, що наразі накладено арешт на рахунки п’яти кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 мільйона гривень, цінні папери на загальну суму 12,2 мільярда гривень, корпоративні права на суму понад 53,4 мільйона гривень.

В Офісі генпрокурора не повідомляють назви самого банку та прізвищ підозрюваних, однак, обставини, викладені ОГП, вказують на те, що йдеться про «Альфа-банк».

Відповідно до даних Національного банку України, станом на 1 січня 2022 року майже 90% акцій належали російському олігарху Михайлу Фрідману та його бізнес-партнерам: громадянам РФ Герману Хану, Петру Авену, Олексію Кузмічову.