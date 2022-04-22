Нідерланди: «дочку» російського «Альфа-банку» визнали банкрутом

Нідерландський суд визнав банкрутом Торговий банк Амстердама (ATB), який перебуває у російській власності, після того, як він потрапив під санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.

Окружний суд Амстердама виніс рішення щодо банку, який є дочірньою компанією російського «Альфа-банку», у рішенні, яке підтвердив 22 квітня центральним банком Нідерландів.

Банк, заснований у 1994 році, мав близько 23 000 клієнтів, більшість з яких – нідерландці, але 6 тисяч – німці, йдеться у заяві на сайті центрального банку Нідерландів.

Центробанк уточнює, що вкладники ATB отримають до 100 тисяч євро (108 тисяч доларів) кожен у рамках системи гарантування вкладів Нідерландів.

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Згідно з документами в Торговій палаті Нідерландів, власником однієї з найбільших часток банку є Михайло Фрідман, російсько-ізраїльський мільярдер, який оскаржує санкції Заходу, запроваджені проти нього після вторгнення Росії в Україну.

У своїй заяві АТБ підтвердив, що подав заявку на банкрутство. У банку зазначили, що санкції США та Великої Британії «спричинили операційні труднощі, оскільки більшості контрагентів АТБ, в тому числі банкам-кореспонденти... важко продовжувати підтримувати АТБ».

Збанкрутілий банк нещодавно засудив російське вторгнення в Україну, наголосивши, що він зосереджений на обслуговуванні європейського малого та середнього бізнесу.

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У тодішній заяві він зазначав, що, як регульований нідерландський банк, діяв незалежно від акціонерів і дотримувався всіх санкцій проти Росії.

«Альфа-банк», головний приватний кредитор Росії, підпадає під санкції США, запроваджені 6 квітня, через заморожування всіх його активів, пов’язаних з фінансовою системою США. Він також підпадає під британські санкції.

«Альфа-Банк» не був мішенню для санкцій Європейського Союзу, а сам Амстердамський Торговий банк не потрапив під санкції.