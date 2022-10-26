«Держава викупить акції за одну гривню»: у «Слузі народу» анонсували націоналізацію «Альфа-банку»

У «Слузі народу» анонсували націоналізацію «Альфа-банку», 90 відсотків акцій якого станом на 1 січня 2022 року належали російському олігарху Михайлу Фрідману.

«Процедура така: Нацбанк формально визнає його («Альфа-банк» –ред.) неплатоспроможним. Потім докапіталізовує, після чого відбувається націоналізація. Процес схожий на націоналізацію «Приватбанку» у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку», – розповіла в інтервʼю виданню «Телеграф» заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку, «слуга народу» Роксолана Підласа.

За її словами, процес націоналізації «Альфа-банку» відбуватиметься згідно із законом про особливості виведення з ринку системно важливого банку за умов воєнного стану.

«Він розроблений саме під «Альфа-банк» і передбачає викуп його акцій з боку держави за одну гривню», – розповіла Підласа.

Розпоряджатися таким націоналізованим активом, за її словами, може Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) або ж Фонд державного майна (ФДМУ).

«Наразі триває дискусія, куди краще передавати такі активи. Наскільки я знаю, вже є політичний консенсус, що ФДМУ має розпоряджатись цими активами: одними управляти, інші продавати. Я вважаю, що з точки зору доброчесності – ФДМУ. І це не тільки моя думка. Бо у випадку з АРМА були випадки, коли активи потрапляли в управління осіб, близьких до тих, в кого вони були конфісковані», – уточнила Підласа.

26 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

13 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління «Альфа-банку» повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податку. За даними правоохоронців, йдеться про ухилення на загальну суму 18,3 мільйона гривень під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента, а кінцевим власником самого банку є російський олігарх.

У самому «Альфа-банку» назвали ці підозри «безпідставними».