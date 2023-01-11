Греція та Мальта відстають від решти членів ЄС у запровадженні санкцій проти російських активів – Reuters

Греція та Мальта відстають від інших країн Європейського союзу в заморожуванні російських активів у час, коли обʼєднання розглядає можливість конфіскації коштів для допомоги Києву. Про це 11 січня повідомляє агенція Reuters.

Наразі 27 країн ЄС повідомили про заморожування російських активів на суму близько 20,3 мільярда євро (22 мільярди доларів), при цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург і Австрія повідомили, що кожна з цих держав вчинила такі дії на суму понад мільярд євро.

Згідно з документом виконавчої комісії ЄС, з яким ознайомилося Reuters, майже кожна інша країна ЄС заморозила активи на мільйони доларів. Для порівняння, Греція повідомила про заморожування активів на суму 212 тисяч євро, а Мальта – на 147 тисяч євро.

«Це трохи дивно. Або вони не мають багато (російських активів – ред.), або вони не виконують свою роботу. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча мали шанси», – сказав чиновник ЄС, який говорив на умовах анонімності.

Греція та Мальта не відповіли на запит Reuters про коментарі.

Через понад 10 місяців після нападу Росії на Україну ЄС наразі має близько 1300 осіб і 120 організацій у чорному списку, також діють економічні санкції, які охоплюють торгівлю, транспорт, енергетику, банківський сектор, медіа та оборону.

Цього року увага ЄС зосереджена на тому, як і чи конфіскувати заморожені російські активи та витратити їх на відновлення України, також може йтися про активи російського Центрального банку в Європі на суму близько 300 мільярдів євро.

Чиновник сказав, що керівництво блоку має мати змогу оголосити про прогрес у цих питаннях у Києві на саміті Україна–ЄС 3 лютого.