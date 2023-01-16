Влада США каже, що олігархи РФ із початком війни проти України вивели гроші на рахунки своїх дітей за кордоном

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські олігархи, високопосадовці та підсанкційні особи виводили гроші на рахунки своїх дітей в США та інших країнах, йдеться у доповіді Агентства з боротьби із фінансовими злочинами при казначействі США (FinCEN).

Співробітники FinCEN оцінили як підозрілі щонайменше 450 банківських операцій на десятки мільярдів доларів, здійснених багатими росіянами, які перебувають під санкціями США. При цьому їхні імена в доповіді не називаються.

Деякі олігархи та чиновники, йдеться у доповіді FinCEN, переписали трасти, рахунки та компанії на своїх дітей, інших членів родини чи близьких ділових партнерів безпосередньо під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Частина бізнесменів зробила це шляхом переведення на рахунки дітей, які навчаються у США.

Майже 50% таких транзакцій було, за даними аналітиків, здійснено в Європі. Найбільша кількість звітів про підозрілу діяльність у Європі була надіслана з Росії, Великобританії та Швейцарії, а також з країн Близького Сходу (Кіпр, Ізраїль та ОАЕ) та з країн Азії (Гонконг, Сінгапур та Узбекистан).

Також російські олігархи купували дорогі товари, у тому числі коштовності та предмети мистецтва, і нерухомість – зокрема, в Туреччині та ОАЕ.

Раніше видання The Guardian писало про те, що російський олігарх Роман Абрамович за три тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну переписав на своїх сімох дітей активи пов’язаних з ним трастів – на суму щонайменше 4 млрд дол.

Видання зазначало, що реорганізація трастів може ускладнити зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій проти олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити активи, що йому належали. Журналісти наголошують, що щодо Абрамовича санкції запровадили лише Євросоюз та Великобританія, а у список санкцій США олігарх не потрапив.